St. Peter-Ording wird für Touristen teurer

Die Tourismusabgabe für Urlauber in St. Peter- Ording (Kreis Nordfriesland) wird von drei auf vier Euro steigen. Das hat die Gemeindevertretung am Montag Abend einstimmig beschlossen. Professor Bernd Eisenstein vom Deutschen Tourismusinstitut der Fachhochschule Westküste in Heide (Kreis Dithmarschen) sagt, das Geld kommt den Urlaubern indirekt wieder zugute: "Das gilt für touristische Infrastruktur: Denken Sie an Promenaden, das gilt allerdings auch für touristische Events oder Kulturveranstaltungen." Er gehe wegen der höheren Abgabe nicht von einem Einbruch der Gästezahlen aus. | NDR Schleswig-Holstein 22.2024 08:30 Uhr

Lexfähre: Wartung der Eiderbrücke

Autofahrer zwischen Heide (Kreis Dithmarschen) und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) müssen bis Mittwoch (23.10.) auf der B203 mit Behinderungen rechnen. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr werden von 10 bis 17 Uhr an der Eiderbrücke Lexfähre die jährlich notwendigen Wartungsarbeiten durchgeführt. Unter anderem werden die Steuerungstechnik, die Hydraulik und die Maschinen gecheckt. Bei der Brückenüberquerung kann es zeitweise zu Verzögerungen kommen. Zum Beispiel, wenn zur Kontrolle die Brücke über längere Zeit hochgeklappt werden muss. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2024 08:30 Uhr

Helgoland: Seltenes Rubinkehlchen gesichtet

Auf der Nordseeinsel Helgoland ist ein Rubinkehlchens gesichtet worden. Normalerweise kommt der Vogel nur in der russischen Taiga und in Zentralchina vor. Dass nun dort ein Exemplar rastet, kann laut Dr. Jochen Dierschke von der Vogelwarte Helgoland verschiedene Gründe haben, auch genetische. Wahrscheinlich sei aber, dass der Vogel eine andere Zugroute wählte. Es könne aber auch ein Zufall sein. Der Vogel ist verwandt unter anderem mit der Nachtigall und ist auch ungefähr so groß. Die leuchtend rote Kehle gibt ihm seinen Namen. Auf Helgoland, so der Experte, gibt es für das Rubinkehlchen genug Nahrung. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2024 08:30 Uhr

