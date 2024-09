Stand: 02.09.2024 08:28 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Bergung der "Verity": Einsatzkräfte finden toten Seemann

Bei der Bergung eines Wrackteils der "Verity" haben Einsatzkräfte am Freitag einen toten Seemann in einer Kabine gefunden. Das teilte die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung mit. Damit gelten jetzt noch drei Personen als vermisst. Der Frachter war im Oktober vergangenen Jahres vor Helgoland (Kreis Pinneberg) mit einem anderen Schiff kollidiert und gesunken. Fünf Besatzungsmitglieder sind dabei ums Leben gekommen. Am Dienstag wollen die Experten den Bug und damit das zweite Wrackteil des Schiffes bergen. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2024 08:30 Uhr

Sanierung B202: Vollsperrung zwischen Erfde und Grevenhorst

Heute beginnt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit der Sanierung der B202 zwischen Erfde (Kreis Schleswig-Flensburg) und Friedrichsholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Die Strecke muss dafür abschnittsweise voll gesperrt werden. Der erste Abschnitt betrifft die Strecke zwischen zwischen Erfde und Grevenhorst. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie führt ab Erfde über die L172 durch Pahlen bis Schalkholz, weiter über die L149 bis Tellingstedt, dann über die B203 durch Wrohm bis Fockbek zur B202 nach Friedrichsholm. Die Arbeiten sollen insgesamt bis zum 6. Dezember dauern. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2024 08:30 Uhr

Digitale Plattform soll bei Praktikumssuche helfen

Die digitale Plattform "Praktikum Westküste" soll bei der Suche nach einem Praktikumsplatz helfen. Unterstützen kann sie etwa die Gemeinschaftsschüler der Klassen acht bis zehn, die sich nach den Sommerferien um ein Praktikum für den Herbst bemühen müssen. Rund 2.000 Unternehmen aus der Region zeigen auf der Webseite ihre freien Praktikumsplätze an. Die Gesellschaft für Bildung, Beruf und Kultur verweist darauf, dass 80 Prozent der Ausbildungsplätze in Deutschland über ein erfolgreiches Praktikum vergeben werden. Finanziert wird die Plattform seit 2016 von den Kreisen Pinneberg, Steinburg, Dithmarschen und Nordfriesland. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2024 08:30 Uhr

Zum Schulstart in SH: Mediziner und GEW für späteren Unterrichtsbeginn

Für tausende Schülerinnen und Schüler im Land geht nach sechs Wochen Sommerferien wieder die Schule los. Zum ersten Mal nach Jahrzehnten fängt dabei an der Jacob Struve Gemeinschaftsschule in Horst im Kreis Steinburg der Unterricht um 8 Uhr und nicht mehr um 7:15 Uhr an. Grund sei die Forschung die zeige, dass ein späterer Schulanfang besser für Schülerinnen und Schüler sei, so Schulleiter Mo Yanik. Der Leiter des Schlaflabors des UKSH in Kiel Prof. Robert Göder bestätigt: Vor allem Jugendliche hätten biologisch bedingt einen anderen Schlafrhythmus. Er spricht sich für einen Schulstart erst gegen 9 Uhr aus. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft begrüßt einen späteren Schulstart. Sie gibt aber zu bedenken, dass Schule bzw. Schülerinnen und Schüler nicht isoliert zu betrachten seien. Denn eng mit dem Schulbeginn morgens seien beispielsweise Busfahrpläne und auch der berufliche Alltag vieler Eltern verknüpft. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2024 06:00 Uhr

