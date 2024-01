Stand: 24.01.2024 09:03 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Sturm verursacht viele Einsätze und Fähren fallen aus

An der Westküste muss heute den ganzen Tag mit starkem Wind und teilweise auch mit Sturmböen gerechnet werden. Die Schiffsverbindung zwischen Cuxhaven und Helgoland (Kreis Pinneberg) fällt wegen des Sturms aus. Ob die Reederei Cassen Eils am Donnerstag wieder fahren kann, steht noch nicht fest. Die Feuerwehren in Steinburg und Dithmarschen mussten mehrfach ausrücken, um Zweige und andere Gegenstände von den Straßen zu holen. Laut einem Sprecher der Leitstelle West gab es bislang 14 Einsätze. In Itzehoe stürzte in der Breitenburger Straße ein großer Ast auf ein Auto, der Fahrer wurde nach ersten Angaben der Leitstelle leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2024 08:30 Uhr

Brunsbüttel: Gespräche über LNG-Terminal

Vertreter des Betreibers des LNG-Terminals Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) und des Umweltministeriums haben am Dienstagabend in der Ratsversammlung über den aktuellen Stand des schwimmenden LNG-Terminals informiert. Dabei beantworteten sie gut 60 Fragen, die Vertreter der Ratsfraktionen und Bürgerinnen und Bürger vorher eingereicht hatten. Bürgermeister Martin Schmedtje (parteilos) zeigte sich nach der Ratsversammlung zufrieden mit den Antworten. Nicht zufrieden war Christian Barz, Sprecher der Bürgerinitiative Brunsbüttel-Süd: "Es ist klar geworden, dass von Seiten der Behörden keine gute Unterstützung zu erwarten ist. Insbesondere die Einrichtung einer Dauermessung für Lärm und Luftschadstoffe wurde abgelehnt." | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2024 08:30 Uhr

IHK und IfW: Northvolt-Ansiedlung könnte Fachkräftemangel in Region verstärken

Der Fachkräftemangel könnte durch die Ansiedlung der Batteriefabrik von Northvolt bei Heide (Kreis Dithmarschen) noch verstärkt werden. Das befürchten Vertreter der Industrie- und Handelskammer (IHK) und des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW). "Ich fürchte, dass alteingesessene Betriebe, die nicht so hohe Löhne zahlen können wie Northvolt, diese Arbeitskräfte verlieren werden. Letztlich wird der Fachkräftemangel zunehmen in der Region", sagte Eckhardt Bode vom IfW. Der Vorsitzende des Unternehmensverbandes IHK Unterelbe-Westküste, Lutz Bitomsky, sagte, natürlich würden auch Mitarbeiter zu Northvolt abwandern. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2024 17:00 Uhr

IfW zu Northvolt: In zehn Jahren könnte neu verhandelt werden

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) erwartet nach der Entscheidung Norderwöhrdens für den Bau der Batteriefabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) auch negative Auswirkungen auf die Region. Eckhardt Bode vom IfW glaubt, dass Northvolt nach zehn Jahren, die es nach Förderrichtlinien an den Standort Heide gebunden ist, neu überlegen wird. "Ich denke, es wird wahrscheinlich sein, dass nach zehn Jahren neu verhandelt wird mit der Landesregierung, mit der Bunderegierung, über weitere Förderung. Und wenn diese Förderungen zu gering ausfallen, dann halte ich es für ein durchaus realistisches Szenario, dass Northvolt seine Entscheidung überdenkt." | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2024 17:00 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

