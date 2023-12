Stand: 20.12.2023 09:32 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Covestro neues Übernahmeangebot aus Abu Dhabi

Der Covestro-Konzern unter anderem mit Standort in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) soll nach einem Bericht des Börsen-Informationsdienstes Bloomberg ein verbessertes Übernahmeangebot eines Ölkonzerns erhalten haben. Und zwar von dem Staats-Unternehmen ADNAC aus Abu Dhabi, das bereits Anfang September ein erstes Angebot gemacht hatte. ADNAC habe eine Erhöhung des Kaufpreises von bisher 55 auf 60 Euro je Aktie signalisiert. Eine Übernahme von Covestro würde dem Konzern Zugang zu aktuell wichtigen Materialien verschaffen, die in Elektrofahrzeugen, Wärmedämmungen für Gebäude, Beschichtungen, Klebstoffen und technischen Kunststoffen enthalten sind. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2023 08:30 Uhr

Neuer Zahnarzt für Helgoland

Die Gemeinde Helgoland hat dauerhaft einen neuen Zahnarzt für die Insel gewinnen können. Bürgermeister Thorsten Pollmann (parteilos) sagte NDR Schleswig-Holstein, er sei sehr froh, dass man seit einigen Wochen einen Mediziner auf der Insel habe, der das komplette Behandlungs-Spektrum von Operationen bis hin zu Implantaten anbieten könne. "Wir haben alles erledigt, wir haben die Praxisräume, wir haben das Inventar, und jetzt geht es darum, dass wir ein rechtliches und wirtschaftliches Konstrukt finden, dass beide Seiten finanziell zufrieden sind." Zuvor hatte ein anderer Zahnarzt nur einige Tage im Monat auf der Insel praktiziert. Das ist gerade in Winterzeiten, wenn eine Fährverbindung aufgrund des Wetters ausfallen könnte oder ein Notfall behandelt werden muss, ein großes Problem gewesen. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2023 08:30 Uhr

Prozess um Messerattacke bei Brokstedt geht weiter

Medizinische Sachverständige haben im Prozess um die tödliche Messerattacke in einem Regionalzug bei Brokstedt (Kreis Steinburg) über die Verletzungen der Opfer berichtet. So habe die getötete 17-Jährige 27 Stichverletzungen aufgewiesen, sagte ein Oberarzt des Rechtsmedizinischen Instituts des UKE Hamburg. Bei dem 22-jährigen Mann, der dem Täter letztlich das Messer aus der Hand schlug, berichtete eine Gutachterin von neun bis zehn Schnitt- und Stichverletzungen. Außerdem sei die Nase durch einen Biss des Angreifers verletzt worden, sagte die Medizinerin. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2023 08:30 Uhr

Am Wochenende Sturm in SH

Die kommenden Tage werden ziemlich stürmisch in Schleswig-Holstein. Davor warnt NDR Wetterexperte Sebastian Wache. Nach seiner Prognose reihen sich jetzt mehrere Tiefdruckgebiete aneinander. Das stärkste sei gegen Donnerstag und Freitag zu erwarten. Es werde sich, so Wache, massiv verstärken und anschließend über Schleswig-Holstein hinweg ziehen. Wache rechnet mit Orkanböen. "Also ich sehe an der Nordseeküste durchaus die Möglichkeit für 130 Kilometer pro Stunde und dementsprechend wird es dann da auch zum Wasserstau und einer Sturmflut kommen", sagt der Experte. Der Sturm könnte auch Auswirkungen auf den Bahn- und Autoverkehr haben. Entspannung ist demnach am zweiten Weihnachtsfeiertag in Sicht. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2023 07:00 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

