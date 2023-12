Stand: 05.12.2023 09:33 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Northvolt in Schweden bekommt Besuch aus Dithmarschen

In der vergangenen Woche ist eine Wirtschaftsdelegation aus Dithmarschen ins schwedische Skelleftea gereist. In der Gemeinde hat das Batteriezellen-Unternehmen Northvolt bereits eine ähnliche Fabrik gebaut, wie sie auch in der Nähe von Heide errichtet werden könnte. Die Delegation um Thomas Bultjer, den Leiter der IHK Geschäftsstelle in Dithmarschen, wollte sich vor Ort ein Bild von möglichen Effekten für die regionale Wirtschaft machen. "Was uns bestätigt wurde, ist dass es Impulse gibt auf die regionale Wirtschaft. Wichtig war auch, was es für den Arbeitsmarkt bedeutet, Stichwort Fachkräfte, die jetzt schon knapp sind", sagt Bultjer. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2023 08:30 Uhr

Feuer in Supermarkt in St. Michaelisdon

In einem Supermarkt in St. Michaelisdonn (Kreis Dithmarschen) hat es am frühen Morgen ein Feuer gegeben. Nach Angaben der Einsatzleitstelle war es im Backshop des Marktes zu dem Brand gekommen. Um an mögliche Glutnester heranzukommen, sei auch ein Teil des Daches abgetragen worden, so ein Sprecher. Wegen der starken Rauchentwicklung ist der gesamte Supermarkt betroffen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2023 08:30 Uhr

Auszeichnung für Rettungsdienst-Kooperation RKiSH

Die Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig- Holstein, kurz RKiSH, ist mit einem landesweiten Qualitätssiegel ausgezeichnet worden. Die RKiSH mit Sitz in Pinneberg ist für insgesamt fünf Kreise zuständig, darunter auch Dithmarschen und Steinburg. Für die Menschen im Einsatzgebiet der Rettungsdienst-Kooperation beweise die Zertifizierung, dass die Notfallrettung und der Krankentransport in allen fünf Kreisen auf einem sehr hohen Qualitätsniveau funktioniere, so Thomas Jürgensmann, Referent der Koordinierungsstelle Rettungsdienst. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2023 08:30 Uhr

Bahnübergänge in St. Peter-Ording und Oldenswort gesperrt

In St. Peter-Ording und Oldenswort (Kreis Nordfriesland) sind von heute an bis einschließlich kommenden Donnerstag die beiden Bahnübergänge gesperrt. Nach Angaben des Amtes Eiderstedt finden dort Bauarbeiten statt. In St. Peter- Ording ist dadurch die Ausfahrt aus dem Gewerbegebiet Nordergeest nur über den Medfeldweg möglich, was für viele Autofahrer einen erheblichen Umweg bedeutet. In Oldenswort ist der Bahnübergang Harblek bis Donnerstag gesperrt. Wer auf der B 202 unterwegs ist in Richtung B 5, muss dann über Tönning fahren. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2023 08:30 Uhr

