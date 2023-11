Stand: 27.11.2023 09:06 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Weihnachtsmärkte im Westen des Landes starten

In Nordfriesland, Dithmarschen und Steinburg öffnen heute die großen Weihnachtsmärkte. Während es in Husum (Kreis Nordfriesland) wieder rund um den Tine-Brunnen gebrannte Mandeln und Punsch gibt, lädt in der Dithmarscher Kreisstadt die Heider Winterwelt zum Besuch ein. Im großen Zelt auf dem Marktplatz steht eine 600 Quadratmeter große energie-sparende Kunsteisbahn. Eislaufen kann man dort täglich von 11 bis 18 Uhr. Am Montagabend beginnt der traditionelle Heider Eisstock-Cup mit 160 Teams. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 08:30 Uhr

Kriminalpolizei ermittelt nach Feuer in Heider Raffinerie

Die Kriminalpolizei Heide ermittelt nach einem Feuer bei der Raffinerie in Hemmingstedt (beide Kreis Dithmarschen). Am Sonnabendnachmittag gegen 16.30 Uhr war dort ein Brand in einem Lagerschuppen ausgebrochen. Die Werkfeuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude und technische Anlagen verhindern. Gegen 19.30 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Angaben der Polizei rund 100.000 Euro. Vermutlich habe ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst, sagte eine Polizeisprecherin NDR Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 08:30 Uhr

Brahms-Preis in Wesselburen übergeben

Die Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein hat am Wochenende den Brahms-Preis 2023 an den Madrigalchor Kiel und seine Leiterin Friederike Woebcken verliehen. Der Vorsitzende der Brahms-Gesellschaft, Joachim Nerger, hat den mit 10.000 Euro dotierten Preis in der St. Bartholomäus-Kirche in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) an den Chor und seine Leiterin übergeben. Preisträgerin Friederike Woebcken sagte, der Preis sei eine Bestärkung und Motivation. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 08:30 Uhr

