Batteriefabrik Northvolt: Weitere Verzögerungen

Nach mehreren kritischen Stellungnahmen mussten die Bebauungspläne für die Gemeinden Norderwöhrden und Lohe-Rickelshof erneut öffentlich ausgelegt werden. Mehrere Bürgerinnen und Bürger und Verbände hatten noch Anmerkungen und Stellungnahmen zu den Plänen eingereicht. Es ging dabei unter anderem um Themen wie Verkehr, Wasser und Schall-Immissionen, so ein Sprecher. Wenn das Amt Heider Umland diese Anmerkungen bearbeitet hat, müssen die Gemeindevertretungen Norderwöhrden und Lohe Rickelshof (Kreis Dithmarschen) die finalen Satzungsbeschlüsse treffen. Erst wenn diese Satzungsbeschlüsse getroffen worden sind, liegt das Baurecht für die geplante Batteriefabrik vor. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2023 08:30 Uhr

Marne: Auto fährt in Hauswand

In Marne (Kreis Dithmarschen) ist ein Verkehrsunfall am Abend glimpflich ausgegangen. Nach Angaben der Polizei waren zwei junge Männer in der neuen Bäckerstraße offenbar zu schnell unterwegs, als der Fahrer die Kontrolle verlor und gegen die Mauer eines Hauses prallte. Fahrer und Beifahrer blieben laut Polizei zwar unverletzt, versuchten allerdings vom Unfallort zu flüchten. Anwohner sollen das verhindert haben. Drogen oder Alkohol sollen nach ersten Erkenntnissen der Polizei keine Rolle gespielt haben. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2023 08:30 Uhr

Westerhever: Enthüllung des Leuchtturm verzögert sich

Die Enthüllung des Westerhever Leuchtturms (Kreis Nordfriesland) verzögert sich erneut. Nach Angaben eines Sprechers der zuständigen Wasser- und Schifffahrtsverwaltung in Tönning sei ein Schlüssel für den Aufzug verloren gegangen. Deshalb könne man derzeit weder die Plastikplane noch das Gerüst abbauen. Damit sollte eigentlich heute begonnen werden. Der 41 Meter hohe Leuchtturm war im Juli eingerüstet worden, um ihn umfangreich zu sanieren. Witterungsbedingt hatte sich die Fertigstellung bereits mehrfach verzögert. Die Bauabnahme wurde inzwischen erfolgreich abgeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2023 08:30 Uhr

