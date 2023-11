Stand: 17.11.2023 09:54 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Rückschlag für grünen Wasserstoff an der Westküste

Die Raffinerie Heide im Kreis Dithmarschen wollte eigentlich grünen Wasserstoff in großem Maßstab produzieren. Doch das Projekt "Westküste100" rückt nun deutlich in die Ferne. Die dafür notwendige Anlage wird nicht gebaut. Das hat die Raffinerie am Donnerstag bekanntgegeben. Der Grund für die Absage seien gestiegene Investitionskosten und das damit verbundene wirtschaftliche Risiko. Unterstützt wird das Projekt unter anderem vom Bund. Für die Stadtwerke Heide bedeute das nun auch das Aus ihres Projekts "Grüner Heizen", berichtet Vorstandsvorsitzender Andreas Hein enttäuscht. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2023 08:30 Uhr

Westküsten-Deiche in sehr gutem Zustand

An der Westküste sind am Donnerstag die Herbstdeichschauen abgeschlossen worden. Nach einer vergleichsweise ruhigen Sturmflutsaison 2022/23 seien die Deiche seit dem Frühjahr in einem sehr guten Zustand geblieben, sagte Fabian Lücht, Geschäftsbereichsleiter vom Landesbetrieb für Küstenschutz. Weiter warb Lücht für den Küstenschutz - dieser müsse kontinuierlich und mit einem hohen Aufwand betrieben werden, um erfolgreich zu sein. Allein auf Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) würden beispielsweise 18.000 Menschen und Sachwerte von rund zwei Milliarden Euro durch die Deiche geschützt. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2023 08:30 Uhr

Deichbruch-Übung in St. Peter-Ording

In Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) wollen Behörden und Katastophenschutz-Helfer heute Abend proben, was geschieht, wenn der Außendeich bricht. Dazu soll die zweite Deichlinie geschlossen und die Durchlässe für die Bahn und den Verkehr mit Alu-Streben verriegelt werden. Im Ernstfall sollen so die Fluchtzeiträume für die Bevölkerung verlängert werden, falls die erste Deichlinie durchbrochen wird. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.11.2023 | 08:30 Uhr