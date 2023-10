Stand: 19.10.2023 10:06 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Neue Station für Herzpatienten im Klinikum Itzehoe

Das Klinikum Itzehoe (Kreis Steinburg) hat eine neue Station für Herzpatientinnen und -patienten eingerichtet. Neben zusätzlichen Betten wird die Station auch mit neuer Technik ausgestattet, um die Vitalfunktionen der Patientinnen und Patienten überwachen zu können. So können Werte wie Herzrhythmus, Blutdruck und Sauerstoffsättigung nicht nur in einer zentralen Monitorzentrale angezeigt werden, sondern sind für Ärztinnen und Ärzte sowie das Pflegepersonal auch auf Mobilgeräten einsehbar. Auf der neuen Station selbst gibt es nun 21 statt bisher 18 Betten für die spezialisierte Versorgung von Herzkrankheiten. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2023 08:30 Uhr

Herbstmarkt in Heide beginnt

In Heide (Kreis Dithmarschen) wird heute der traditionelle Herbstmarkt eröffnet. Mit dabei sind insgesamt mehr als 50 Fahrgeschäfte. Der Herbstmarkt ist werktags täglich von 14 bis 22 Uhr geöffnet, am Freitag und Sonnabend jeweils eine Stunde länger. Zum Abschluss am kommenden Dienstag gibt es einen Familientag. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2023 08:30 Uhr

Zwei Männer streiten in Heide - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 57 und 78 Jahren am Dienstag in Heide (Kreis Dithmarschen) sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Die Auseinandersetzung fand auf dem Marktplatz statt, in der Nähe der Kirche. Laut Polizei waren die beiden zuerst verbal lautstark aneinandergeraten. Danach folgte eine körperliche Auseinandersetzung, die erst durch zwei Streifenwagenbesatzungen beendet werden konnte. Der 57-jährige Heider soll im Streit ein Tierabwehrspray gegen den älteren Mann eingesetzt haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und Körperverletzung gegen beide Parteien. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2023 08:30 Uhr

