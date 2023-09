Stand: 08.09.2023 09:14 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Hebbeltage in Wesselburen starten

Heute beginnen die Hebbeltage in Wesselburen (Kreis Dithmarschen). In diesem Jahr sind Kinder und Jugendliche das zentrale Thema. Es wird ein umfangreiches Programm mit Lesungen, Schreibworkshops und Konzerten angeboten. Heinz Werner Bruhs und das Organisationsteam wollen den Dithmarscher Dichter Friedrich Hebbel, der in Wesselburen geboren ist, der Öffentlichkeit und der jungen Generation näher bringen. Am Freitag um 15 Uhr und am Sonnabend um 11 Uhr wird der Kurzfilm "Gykes und sein Ring" von Michael Sommer gezeigt. Er hat mit Playmobilfiguren und zeitgemäßer Sprache ein Drama von Friedrich Hebbel nachgespielt. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2023 08:30 Uhr

Vollsperrung auf der Landesstraße 149

Ab kommenden Montag gibt es Einschränken auf dem Weg von Glüsing, Hollingstedt und Delve nach Hennstedt (Kreis Dithmarschen). Aufgrund von Sanierungsarbeiten ist die Landesstraße 149 auf einer Länge von etwa neun Kilometern voll gesperrt. Auch der Radweg wird erneuert. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr soll die Vollsperrung Ende Oktober wieder aufgehoben werden. Insgesamt wird es drei Bauabschnitte geben, die bis Mitte Dezember beendet sein sollen. Im kommenden Jahr sind weitere vier Bauabschnitte geplant. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2023 08:30 Uhr

Kreisstraße 74 bei Brunsbüttel-Süd wieder freigegeben

Nach drei Monaten Bauzeit ist die Kreisstraße 74 bei Brunsbüttel-Süd wieder für den Verkehr freigegeben, wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr bestätigte. Die Höchstgeschwindigkeit auf der Kreisstraße ist noch auf 50 Stundenkilometer begrenzt, da die Sicherheitsplanken noch nicht eingebaut sind. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2023 08:30 Uhr

