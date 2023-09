Stand: 06.09.2023 10:03 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Helgoland: Gipfelkreuz feiert 25. Geburtstag

Vor 25 Jahren haben fünf Bergwanderer aus Itzehoe (Kreis Steinburg) auf der höchsten Erhebung im Kreis Pinneberg, in Gipfelkreuz aus Holz errichtet. Mit nachgemessenen 61,3 Metern Höhe erhebt sich der - wie ihn die Wanderer tauften - "Pinne-Berg" über die Insel Helgoland. Zum Jubiläum wurde eine kleine Feier veranstaltet. Im Jahr 2000 war das Holzkreuz durch eines aus Metall ersetzt worden. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2023 08:30 Uhr

Wilster: Spendenaktion für Kulturhaus gestartet

In Wilster (Kreis Steinburg) hat der Verein "Alte Schule - Bildung und kulturelle Arbeit" eine Spendenaktion gestartet. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, das Kulturhaus zu kaufen. Der bisherige Eigentümer hatte das Gebäude bislang für eine geringe Miete zur Verfügung gestellt, will jetzt aber verkaufen. Bei der Spendenaktion sollen fast 100.000 Euro zusammenkommen, erklärt Projektleiter Andreas Förstel. Um möglichst viele potentielle Spender zu erreichen, findet am 8. September im Kulturhaus eine Informationsveranstaltung statt. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2023 08:30 Uhr

Zuschüsse für Northvolt sollen aus Ukraine-Notkredit kommen

Der Landesanteil an Zuschüssen für den geplanten Bau der großen Batteriefabrik bei Heide steht. Das haben die drei Fraktionschefs von CDU, Grünen und SPD am Dienstagabend auf einer Pressekonferenz mitgeteilt. Die Politiker haben sich demnach darauf verständigt, dass die 137 Millionen Euro für Northvolt aus dem Ukraine-Notkredit bezahlt werden sollen. Der Krieg in der Ukraine habe den Druck erhöht, aus fossilen Energieträgern auszusteigen, hieß es. Damit ist das Großprojekt bei Heide wieder ein Stückchen wahrscheinlicher geworden. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2023 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.09.2023 | 08:30 Uhr