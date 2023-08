Stand: 10.08.2023 09:50 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Multivan Kitesurf Masters in St. Peter-Ording

Mit einem Tag Verzögerung werden am Donnerstagvormittag die Multivan Kitesurf Masters in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) eröffnet. Der Sturm "Zacharias" hatte an den vergangenen Tagen für eine Überschwemmung des Eventgeländes gesorgt: Die 90 Pagoden-Zelte standen unter Wasser, Stromleitungen und weitere Infrastruktur konnten daher erst am Mittwoch installiert werden. Mittwochnachmittag gab es bereits erste Wertungen in der Disziplin Freestyle - bei optimalen Bedingungen für die Kitesurfdisziplin bei Windgeschwindigkeiten bis 50 Kilometer pro Stunde. Am Sonntag sollen die Deutschen Meister feststehen. Bis dahin werden mehrere zehntausend Besucher erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2023 08:30 Uhr

Sozialministerin Touré zu Besuch im Kreis Dithmarschen

Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) ist am Mittwoch im Rahmen ihrer Tour "Schleswig-Holstein. Sozial. Stark" in Dithmarschen unterwegs gewesen. Am Vormittag besuchte Touré zunächst die Strandkorbmanufaktur der Stiftung Mensch in Meldorf. Am Nachmittag eröffnete sie in Heide ein Jugend-Fußball-Turnier. Touré würdigte besonders die Arbeit der ehrenamtlichen Betreuer. "Gerade Kinder und Jugendliche, die es zu Hause nicht immer leicht haben, finden hier Ansprechpersonen für ihre Ängste, Nöte und Probleme." Das Fußballturnier wird jährlich von Mitarbeitenden des Projektes "Sport gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit" sowie durch die Integrationslotsen des Heider SV unterstützt. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2023 08:30 Uhr

Ausfälle im Bahnverkehr zwischen Neumünster und Büsum

Auf der Strecke zwischen Neumünster, Heide und Büsum (beide Kreis Dithmarschen) fallen derzeit einige Zugverbindungen komplett aus. Laut einem Sprecher der Nordbahn führt die DB Netz AG Bauarbeiten an mehreren Signalen durch. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitagabend. Für ausfallende Fahrten der Nordbahn ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste können die Busse laut Nordbahn benutzen, da es sich um rolllstuhlgeeignete Niederflurbusse handelt. Eine Fahrradmitnahme in den Ersatzbussen zwischen Heide und Büsum sei allerdings nicht möglich. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2023 08:30 Uhr

