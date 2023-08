Stand: 09.08.2023 09:50 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Umfrage: Probleme bei Vier-Tage-Woche in Schleswig-Holstein

Die Vier-Tage-Woche wird in Schleswig-Holstein bislang kaum umgesetzt. Eine Umfrage unter rund 130 Unternehmen an der Westküste zeigt, dass sich 17 Prozent der Betriebe für die Vier-Tage-Woche aussprechen. Laut Unternehmensverband Westküste sind aber die gesetzlichen Regeln für die Arbeits- bzw. Ruhezeiten ein großes Problem. Da müsse es mehr Spielräume geben, so der Verband, beispielsweise durch eine wöchentliche Höchstarbeitszeit statt einer täglichen. Wenn zu viele Menschen das Vier-Tage-Angebot annehmen, müssten zudem einige Unternehmen früher schließen oder Aufträge ablehnen. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2023 08:30 Uhr

Heide: Agentur für Arbeit bietet Ausbildungsberatung

Das Ausbildungsjahr 2023 ist gestartet und die Agentur für Arbeit in Heide (Kreis Dithmarschen) bereitet sich bereits auf das kommende Jahr vor. Der Grund: Die richtige Berufswahl zu treffen, sei ein Prozess, auf den man sich rechtzeitig vorbereiten müsse, so Geschäftsführer der Agentur, Roland Geist. Darum biete man bereits in diesen Sommerferien Berufsberatungen an. Termine zu finden, sei derzeit kein Problem, so Geist. Seiner Ansicht nach haben die Jugendlichen sehr gute Chancen, in ihrem Traumberuf auch einen Ausbildungsplatz zu finden. Denn in nahezu allen Branchen würden händeringend Nachwuchskräfte gesucht. Und die Arbeitgeber freuen sich über jeden, der sich frühzeitig bewirbt. Wer sich bereits jetzt beraten lässt, hat demnach eine bessere Auswahl und gute Chancen, den für ihn richtigen Platz zu bekommen. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite der Arbeitsagentur unter "ausbildungklarmachen". | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2023 08:30 Uhr

Kitesurf Masters in SPO: Eventstart verschoben, Wettkämpfe schon heute

Aufgrund des Sturmtiefs "Zacharias" ist der offizielle Start der Kitsurfmasters am Strand von St. Peter-Ording auf Donnerstag verschoben worden. Da das Eventgelände zuvor noch überflutet war. Allerdings werden nach Angaben der Veranstalter die Kitewettfahrten bereits am Mittwoch beginnen, da zur Zeit die Windverhältnisse für die Disziplinen "Freestyle" und "Big Air" optimal sind. Bei der Disziplin" Big Air" benötigen die Fahrer mindestens Windstärke 6, um ihre Sprünge zeigen zu können. Dabei geht es sowohl um die Höhe des Sprunges als auch darum, wie lang der Kiter in der Luft ist. Bei der Wettkampfsdisziplin "Freestyle" zeigen die Kiter spektakuläre Manöver und hohe Sprünge mit Rotationen. Meistens treten hier zwei Kiter gleichzeitig gegeneinander an. Ab Donnerstag soll der Wind dann abnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.08.2023 | 08:30 Uhr