Nordsee-Ausflugsfahrten gestrichen

Die Reederei Adler Eils hat wegen der Wetterlage mit stürmischen Böen alle Ausflugsfahrten von Büsum (Kreis Dithmarschen) aus abgesagt. Auch die Fahrten zur Insel Helgoland (Kreis Pinneberg) wurden für heute gestrichen. Bereits gekaufte Karten können umgetauscht werden. Die Leitstellen Nord und West melden dagegen bis jetzt nur wenige Einsätze wegen des Windes. Die Feuerwehren mussten einige heruntergefallene Äste und Schilder von Straßen räumen, größere Schäden gab es laut einem Sprecher bislang nicht. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 08:30 Uhr

Sankt Peter-Ording: Benefizkonzert der Bundeswehr wird in Utholm-Halle verlegt

Wegen des Wetters wird das für heute Abend geplante Open Air Konzert der Big Band der Bundeswehr mit Sänger Laith Al-Deen in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) verlegt. Es sollte ursprünglich am Abend um 20 Uhr auf dem Marktplatz in St. Peter-Dorf stattfinden. Jetzt weicht das Konzert nach Angaben einer Sprecherin in die Utholm-Halle aus. Wegen der für heute Abend noch erwarteten starken Böen könne man die große Bühne leider nicht aufbauen. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende für die DLRG St. Peter-Ording gebeten. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 08:30 Uhr

Büsumer Hafen soll touristisch erschlossen werden

Der Büsumer Hafen (Kreis Dithmarschen) soll für den Tourismus erschlossen werden. Das ist das Ziel von Büsums neuem Tourismuschef Robert Kowitz. Die bunten Krabbenkutter im größten Fischereihafen an der Westküste seien ein absolutes Aushängeschild für Büsum, viele Tagesgäste und Urlauber würden bereits jetzt durch den Hafen bummeln, sagte Kowitz NDR Schleswig-Holstein. Die Gäste sollen künftig mit einzelnen Routen und Schildern durch den Arbeitshafen geführt werden. Die Gemeinde, Hafenmeister, Krabbenfischer und Tourismus-Service wollten nun im Rahmen des Hafen-Ausbaus auch die touristische Erschließung des Hafens anpacken, so Tourismuschef Kowitz. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 08:30 Uhr

Westerhever Leuchtturm: Sanierung verzögert sich

Die Malerarbeiten am Westerhever Leuchtturm vor St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) verzögern sich. Das rot-weiß gestreifte und bundesweit bekannte und beliebte Fotomotiv sollte eigentlich heute eingerüstet und neu gestrichen werden. Doch die Gerüstbauerinnen und -bauer rücken nun frühestens kommende Woche an. Etwa alle 15 Jahr muss der Leuchtturm saniert werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 19:30 Uhr

