Vergabeverfahren für den Bau der Elbquerung Suedlink abgeschlossen

Das Vergabeverfahren zur geplanten Elbquerung des Stromnetzbetreibers Tennet ist abgeschlossen. Sie soll vom Unternehmen Porr gebaut werden. Des Weiteren wurde der Auftrag zur Lieferung der Tunnelfahrzeuge an die Autech AG vergeben. Wenn das Projekt den notwendigen Planfeststellungsbeschluss erhält, kann der Bau laut Tennet im Herbst starten. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2023 08:30 Uhr

Geflügelpest bei Lachmöven am Eidersperrwerk

Bei neun verendeten Lachmöwenküken am Eidersperrwerk ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Wie der Kreis Dithmarschen mitteilt, sind von den gut 1.700 Brutpaaren bereits mehr als 500 Wildvögel gestorben. Das Veterinäramt sammelt die toten Tiere ein. Der Kreis weist darauf hin, dass unbedingt Abstand zu den Vögeln gehalten werden müsse und bittet insbesondere Hundehalterinnen und -halter, ihre Tiere im Bereich der Kolonie an der kurzen Leine führen. Um welchen Subtyp der Geflügelpest es sich handelt, steht derzeit noch nicht fest. Laut Kreis mache das aktuelle Geschehen deutlich, dass das Virus inzwischen ganzjährig in Schleswig-Holstein vorhanden sei. Vor etwa zwei Wochen war die Geflügelpest bereits bei Lummen und Basstölpeln auf Helgoland ausgebrochen. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2023 08:30 Uhr

Touristen und Einheimische feiern Mittsommar in St. Peter-Ording

Zur Sommersonnenwende haben Touristinnen und Touristen sowie Einheimische in St.Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) die 17 Stunden Tageslicht am Strand genossen. Am Mittwoch schien die Sonne von 4.51 Uhr bis um 22.03 Uhr. Nun werden die Tage bis zum 21. Dezember wieder kürzer. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2023 08:30 Uhr

