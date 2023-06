Stand: 06.06.2023 10:07 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Mädchen-Gewalt in Heide: Prozess beginnt

Vor dem Amtsgericht in Meldorf (Kreis Dithmarschen) müssen sich heute vier Mädchen wegen des Überfalls auf eine 13-Jährige in Heide verantworten. Sie sollen das Mädchen laut Anklage im Februar geschlagen und gedemütigt haben. Die Tat wurde per Smartphone gefilmt und im Internet verbreitet. Das Geschehen hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten im Alter von 14 bis 17 Jahren gemeinschaftlichen Raub und gefährliche Körperverletzung vor. Möglicherweise gibt es schon heute ein Urteil. Dieses wird die Staatsanwaltschaft zum Schutz der Angeklagten allerdings nicht öffentlich machen. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2023 08:30 Uhr

Ukraine-Unterstützer aus Husum kommen zurück

Der "Freunde helfen! Konvoi" aus Husum (Kreis Nordfriesland) ist auf dem Rückweg aus der Ukraine. Die zehnköpfige Gruppe um Vanessa Holdyzs war am Donnerstag (1.6.) aus Nordfriesland zum fünften Mal in Richtung Lviv aufgebrochen. Die ehrenamtlichen Helfer haben diesmal drei Feuerwehrfahrzeuge und einen Lastwagen voll mit Sachspenden, darunter auch medizinische Geräte, in das Kriegsgebiet gebracht. Vanessa Holdyzs: "Wir haben erneut Stromausfall und Luftalarm erlebt. Wir wurden an vielen bewaffneten Checkpoints angehalten. Die Stimmung war geprägt von Erschöpfung, denn nun sind über 15 Monate seit Kriegsbeginn vergangen." | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2023 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

