Ministerium legt Abschlussbericht nach Ölunfall im NOK vor

Vor fünf Monaten waren rund 30.000 Liter Rohöl in den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) gelangt. Das Umweltministerium hat zu diesem Ölunfall nun seinen Abschlussbericht vorgelegt. Demnach war ein Leck in einer Ölpipeline der Grund. Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) sagte, man habe keine großen Fehler erkannt, die Zusammenarbeit der Behörden in den Punkten Meldewesen, Monitoring und Analyse solle aber verbessert werden. So werde der Landesbetrieb für Küstenschutz nun zusammen mit dem Havariekommando Strukturen aufbauen, um bei kommenden Fällen schneller und eigenständiger Proben nehmen zu können, und diese auch analysieren zu lassen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Itzehoe zum Verursacher des Ölunfalls dauern unterdessen an. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 08:30 Uhr

Büsumer Schwimmbad Meerzeit erhält Gütesiegel

Das Büsumer Schwimmbad Meerzeit im Kreis Nordfriesland hat ein neues Gütesiegel für Barrierefreiheit erhalten. Der Sozialverband Deutschland hat die entsprechende Urkunde sowie eine Plakette an Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje (FWB) und die Leiterin der Meerzeit Büsum Wellenbad & Spa Nadine Hermann überreicht. Sie sagte, sie freue sich über die Auszeichnung und betonte: "Uns geht es darum, dass sich Personen im Rollstuhl bei uns im Gebäude völlig eigenständig bewegen können." | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 08:30 Uhr

Regionalpläne beschlossen

Die Schleswig-Holsteinische Landesregierung hat die Entwürfe zur Neuaufstellung der Regionalpläne für die drei Planungsräume im Land beschlossen. Die Pläne geben vor, wie sich Wohngebiete und Infrastruktur in den jeweiligen Räumen entwickeln sollen. Darin sind zum Beispiel Kernbereiche für den Tourismus ausgewiesen oder Standorte für Gewerbegebiete festgelegt. Vom 10. Juli bis 9. November können auch Bürgerinnen und Bürger auf einer Online-Beteiligungsplattform Stellungnahmen zu den Entwürfen abgeben und Änderungen vorschlagen. Die Kreise und kreisfreien Städte werden in diesem Zeitraum die Planentwürfe für einen Monat auslegen. In den ersten beiden Juli-Wochen gibt es darüber hinaus Informationsveranstaltungen. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

