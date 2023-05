Stand: 26.05.2023 09:06 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Tankschiff liefert neues LNG nach Brunsbüttel

Am Freitagabend kommt ein weiteres Cargo-Schiff mit tiefgekühltem verflüssigten Erdgas im Brunsbütteler Elbehafen (Kreis Dithmarschen) an. Für den Betrieb des schwimmenden LNG-Terminals müssen regelmäßig Tanker große Mengen anliefern. An Bord des Terminals im Elbehafen wird das LNG dann umgewandelt, damit das Erdgas in das schleswig-holsteinische Gasnetz eingespeist werden kann. Nachdem sich Anwohner aus dem benachbarten Wohngebiet auf der Südseite mehrfach über den Lärm des LNG-Terminals beschwert hatten, hat der Terminal-Betreiber neue Messungen angekündigt. Diese sollen in den nächsten Tagen stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2023 08:30 Uhr

Polizeikontrollen zum Volksfest zu Pfingsten

In Albersdorf im Kreis Dithmarschen laufen die Vorbereitungen für das traditionelle Volksfest am Pfingstwochenende. Mitarbeiter des Volksfestvereins, Gastronomen und Schausteller haben bereits ihre Bühnen, Zelte und Fahrgeschäfte aufgebaut. Zu dem dreitägigen Fest werden erneut mehrere Tausend Besucher aus der gesamten Region erwartet. Die Polizei hat zum Pfingst-Volksfest zahlreiche Alkoholkontrollen an im Ort und auch auf den Zufahrtsstraßen nach Albersdorf angekündigt. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2023 08:30 Uhr

Pfingstwochenende lockt in der Region mit vielen Veranstaltungen

Zum langen Pfingstwochenende wird es vor allem auf den Straßen zu den Urlaubsorten wieder voll, so die Polizei. Demnach müsse vor allem auf der A23 sowie auf der B203 in Richtung Büsum und auf der B202 in Richtung St.Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) mit viel Verkehr gerechnet werden. Außerdem gibt es zahlreiche Veranstaltungen an der Westküste, zum Beispiel in St.Peter-Ording die Regatta der Strandsegler mit Qualifikationsrennen für die Europameisterschaft und Sonntag den Tag der Störche im Westküstenpark. In der St.Jakobi-Kirche in Neuenkirchen im Kreis Dithmarschen werden am Freitag um 19 Uhr die Brahmswochen mit dem Konzert eines Streichquintetts fortgesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2023 08:30 Uhr

