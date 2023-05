Stand: 24.05.2023 09:26 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Geplante Batteriezellenfabrik von Northvolt stößt auf Zustimmung

Bei einer Infoveranstaltung am Dienstag sind knapp 250 Bürgerinnen und Bürger zusammengekommen. Es ging um die geplante Batteriezellenfabrik des schwedischen Unternehmens Northvolt. Vertreter des Amtes Heider Umland, die beteiligten Planer und Northvolt-Mitarbeitende stellten die Entwürfe für die Bebauungspläne der beiden Gemeinden Norderwöhrden und Lohe-Rickelshof (beide Kreis Dithmarschen) vor. Der Leiter des Amtes Heider Umland, Björn Jörgensen, zeigte sich direkt nach der Infoveranstaltung sehr zufrieden. Er sagte: "Die Bürgerinnen und Bürger hatten die Gelegenheit Fragen zu stellen. Kritische Fragen gehören immer dazu bei einem so großen Prozess." Bis zum 23. Juni liegen die Unterlagen für die beiden Bebauungspläne und die Gutachten nun im Amt Heider Umland aus. Sie sind auch im Internet zu finden. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2023 08:30 Uhr

Mann bedroht Passanten in Itzehoe

Am Montagabend hat in Itzehoe (Kreis Steinburg) ein offenbar verwirrter Mann Passanten auf offener Straße mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, ereignete sich der Vorfall um 22.30 Uhr in der Suder Allee. Der Mann hatte einen Hund bei sich und hatte Anwohner durch laute Schreie auf sich aufmerksam gemacht. Danach kam ein 50-jähriger Mann aus einem angrenzenden Wohnhaus auf die Straße gelaufen. Dieser wurde laut Polizei unvermittelt angegriffen und leicht an Ohr und Hals verletzt. Andere Passanten alarmierten die Polizei und halfen, den Angreifer zu Boden zu bringen. Die Polizisten brachten den Angreifer dann in die psychiatrische Abteilung des Klinikums Itzehoe. Der Hund wurde in einem Tierheim untergebracht. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2023 08:30 Uhr

Feuer in Süderdorf beschäftigt nun die Polizei

Die Kriminalpolizei Heide ermittelt nach einem Feuer in Süderdorf im Kreis Dithmarschen. Dort brannte am Dienstagabend ein Reetdachhaus an der Schelrader Straße ab. Laut Polizei stand das Haus komplett in Flammen, als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Die 79 und 85 Jahre alten Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Das Haus ist laut Polizei komplett zerstört worden. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Angaben mehrere 100.000 Euro. Die Brandursache ist bisher unklar. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2023 08:30 Uhr

