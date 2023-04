Stand: 24.04.2023 09:06 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Wegen Bauarbeiten: Vollsperrung der B5 zwischen Tönning und Rothenspieker

Die B5 ist von Montag an von Tönning bis Rothenspieker (beide Kreis Nordfriesland) voll gesperrt. Der Grund ist der dreispurige Ausbau der B5 in diesem Bereich. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr gilt die Vollsperrrung voraussichtlich bis zum Herbst. Im Dezember hatten auf der B5 bereits erste Vorarbeiten mit dem Abfräsen der alten Asphaltschicht und dem Auftragen von Sandschichten und Entwässerungsrohren begonnen. Die B5 ist die wichtigste und meistbefahrene Nord-Süd-Verbindung an der Westküste. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens soll die bislang zweispurige Strecke zu einer dreispurigen Bundesstraße ausgebaut werden. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2023 08:30 Uhr

Wolf in St. Peter-Ording gesichtet

Nachdem ein Wolf am Strand von St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) gesichtet worden war, gab es am Wochenende laut Tourismuszentrale keine weiteren Vorfälle. Ein Mitarbeiter der Tourismus-Zentrale hatte am Freitag (21.4.) einen Wolf gesehen und die Sichtung dem zuständigen Wolfsbetreuer des Landes gemeldet. Der bestätigte anhand von Fotos, dass es sich bei dem Tier definitiv um einen Wolf gehandelt hat. Die Tourismuszentrale hatte Spaziergänger aufgefordert, Abstand zu dem Tier zu halten, es nicht in die Enge zu treiben und Hunde anzuleinen. Mittlerweile hat der Wolf St. Peter-Ording offenbar wieder verlassen. Er ist seitdem nicht erneut gesichtet worden. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2023 08:30 Uhr

Dithmarscher Wasserwelt bleibt bis Mitte Mai geschlossen

Die Dithmarscher Wasserwelt in Heide (Kreis Dithmarschen) ist von Montag an bis Mitte Mai geschlossen. Grund sind die jährlichen Wartungsarbeiten. Alle Schwimmbecken und der Saunabereich sollen laut einem Sprecher des Betreibers Stadtwerke Heide gereinigt werden, außerdem sollen die technischen Anlagen überprüft und gereinigt werden. Am dem 16. Mai öffnet die Dithmarscher Wasserwelt dann wieder für alle Bade-und Saunagäste. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2023 08:30 Uhr

Fahrrad-Demonstration gegen den Ausbau der A20

Rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben am Wochenende mit einem Fahrradkorso gegen den Weiterbau der A20 im Kreis Steinburg demonstriert. Sie fuhren von Tornesch über Itzehoe, Hohenfelde, Herzhorn nach Glückstadt. Dort fand eine Abschlusskundgebung statt. Der BUND in Schleswig-Holstein und Niedersachsen hatte zusammen mit verschiedenen weiteren Vereinen und Verbänden zu den Fahrraddemos aufgerufen. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2023 08:30 Uhr

