Stand: 29.03.2023 09:12 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Mehr Sozialarbeiter für Heide geplant

Die Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) möchte so schnell wie möglich zwei Schulsozialarbeiter einstellen. Diese sollen sich vor allem um die Jugendlichen an den Heider Schulen kümmern, die Opfer von Gewalt und Mobbing geworden sind. Die Schulsozialarbeiter sollen laut einem Stadtsprecher als Springer eingesetzt werden, immer an den Schulen, wo der Bedarf am größten ist. Im zuständigen Schul-und Kulturausschuß gab es bereits eine einstimmige Beschlussempfehlung. Im April muss noch die Ratsversammlung zustimmen. Außerdem will die Stadt Heide einen Streetworker einstellen, der sich um die Jugendlichen am Südermarkt kümmert. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2023 08:30 Uhr

NDR Schleswig-Holstein Festival Ende April in Büsum

Am letzten Wochenende im April feiert der NDR mit den Einwohnern und Besuchern von Büsum (Kreis Nordfriesland). Am Dienstag fand dafür eine technische Vorbesichtigung statt. Daniel Mischke vom Landesfunkhaus Schleswig-Holstein sagte über das Programm: "Wir werden unsere große Bühne aufbauen, direkt auf dem Deich auf der Watt-Tribüne, wir werden ein schönes Familien-Programm machen, wir haben unsere Top-Moderatoren da, Horst Hoof und Kristin Recke." Als Bands kann man sich laut Mischke auf "ClockClock", sowie die Coverband "Freestyle" freuen. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2023 08:30 Uhr

Scharfe Kritik an geplanter Einstellung des Schnellbusses Brunsbüttel - Itzehoe

Zahlreiche Politiker haben das vom Verkehrsministerium für 2025 geplante Aus für den Schnellbus zwischen Itzehoe (Kreis Steinburg) und Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) kritisiert. Die Pläne des Landes waren nach einer kleinen Anfrage des FDP-Landtagsabgeordneten Oliver Kumbartzky an die Landesregierung bekannt geworden. Die Einstellung des Schnellbusses sei eine schallende Ohrfeige für den Wohn- und Wirtschaftsstandort Brunsbüttel, so Kumbartzky. Er erwarte von Ministerpräsident Günther, dass er seinen Verkehrsminister zurückpfeift und klarstellt, dass das Land die Buslinie weiter finanziert. Brunsbüttels Bürgermeister Martin Schmedtje (parteilos) sagte, der Schnellbus müsse solange weiterfahren, bis es wieder einen Bahnhof in der Stadt gebe. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.03.2023 | 08:30 Uhr