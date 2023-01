Stand: 10.01.2023 11:38 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Überwachungskameras in Heide werden vorerst nur abgedeckt

Die Überwachungskameras auf dem Heider Südermarkt (Kreis Dithmarschen) werden vorerst nicht abgebaut, sondern lediglich mit Tüten abgehängt. Das hat ein Stadtsprecher bestätigt. Wann das passieren soll, steht allerdings noch nicht fest. Die drei Kameras waren im Sommer zusätzlich angebracht worden, weil es im Bereich Südermarkt wiederholt zu teils schweren Straftaten gekommen war, in einem Fall mit Todesfolge. Seit der Montage der Kameras hatte sich die Lage dort laut Polizei erheblich entspannt. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2023 13:00 Uhr

Borsfleth: Autofahrer entkommt Zugunfall

Montagvormittag hat ein Autofahrer in Borsfleht (Kreis Steinburg), vermutlich durch Leichtsinn, fast einen Unfall mit einem Zug der Nordbahn provoziert. Nach Angaben der Polizei war ein silberfarbener Pkw trotz bereits geschlossener Halbschranken und Rotlicht über die Gleise gefahren. Der Zugführer musste eine Schnellbremsung einleiten, um einen Unfall zu vermeiden. Der Autofahrer touchierte bei dem Manöver die Schranken und soll dann angehalten haben, um die Schäden an seinem Wagen zu begutachten. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, um den Fahrer zu ermitteln. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2023 08:30 Uhr

Büsumer Ehrenamtler auf Schloss Bellevue eingeladen

Der Gastronom und langjährige ehrenamtliche Seehundjäger Karl Heinz Kolle ist am Dienstag beim Neujahrsempfang des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue in Berlin zu Gast. Damit ist der Büsumer einer von etwa 70 Auserwählten, davon vier aus Schleswig-Holstein, denen diese Ehre zuteil wird. Stellvertretend für all seine Kollegen, die sich um Meeressäuger kümmern, möchte Karl Heinz Kolle laut eigener Aussage Frank-Walter Steinmeier ans Herz legen, sich mal den Nationalpark näher anzugucken. Der Empfang begann um 10 Uhr, danach lädt der Bundespräsident alle Gäste zu einem gemeinsamen Mittagessen ein. Zum Neujahrsempfang werden traditionell Bürgerinnen und Bürger eingeladen, die sich um das Ehrenamt verdient gemacht haben. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2023 08:30 Uhr

Heide: Brandursache nach Dachstuhlbrand in der Westerweide ermittelt

Nach einem Dachstuhlbrand am vergangenen Dienstag in Heide (Kreis Dithmarschen) in der Straße Westerweide haben Brandermittler festgestellt, dass es sich hier um Brandstiftung handelt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, um Rückmeldungen an die Polizeidirektion Itzehoe. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2023 16:00 Uhr

