Reaktionen an der Westküste zur geplanten Klinikreform

Die Kreise Dithmarschen und Steinburg reagieren positiv auf die geplante bundesweite Klinikreform. Nach einem Treffen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern steht fest - das System der sogenannten Fallpauschalen soll teilweise abgeschafft werden. Dies hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Donnerstag angekündigt. Der Direktor des Klinikums Itzehoe (Kreis Steinburg), Bernhard Ziegler, begrüßte die eingeleiteten Schritte zur Umstellung der Klinik-Finanzierung. Ein System mit einer Grundsicherung für Personalkosten und Medizintechnik sei wichtig, damit die Kliniken dauerhaft überleben könnten. "Die Überlegung, dass man von einem reinen Fallpauschalen-System weg geht hin zu einem System, dass auch Vorhaltekosten refinanziert, die Überlegung ist grundsätzlich richtig", sagte Ziegler. Gesundheitswesen sei Daseinsvorsorge -und Fürsorge, und damit müsse da auch eine gewisse grundlegende Vorhaltefinanzierung verbunden sein, so der Direktor weiter. Auch der Geschäftsführer der Westküstenkliniken Heide und Brunsbüttel in Dithmarschen, Martin Blümke, begrüßte die geplante Krankenhaus-Reform. Die Politik habe endlich verstanden, dass das bisherige System zur Klinik-Finanzierung so nicht weiter funktioniere. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2023 08:30 Uhr

