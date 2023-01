Stand: 02.01.2023 09:41 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Explosion in Wohngebäude am Freitag

Nach einer Verpuffung in einem Einfamilienhaus in Peissen im Kreis Steinburg ermittelt die Kriminalpolizei. Nach Angaben der Beamten wurden die Einsatzkräfte am Freitagabend gegen 19.30 Uhr alarmiert, weil es in dem Haus gebrannt hatte - vermutlich ausgelöst durch eine Verpuffung. Was genau passiert ist, muss noch geklärt werden. Zwei Personen wurden lebensgefährlich verletzt, drei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen. Zur Ursache der Explosion und einem möglichen Zusammenhang mit Pyrotechnik machte die Polizei bisher noch keine Angaben. Teile des Gebäudes sind völlig zerstört, die Polizei geht von einem hohen Sachschaden aus. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2023 08:30 Uhr

Carportbrand in Hohenlockstedt

In der Neujahrsnacht hat in Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) ein Carport gebrannt. Auch die drei darunter abgestellten Autos gingen in Flammen auf. Laut Feuerwehr griff das Feuer auf den Dachstuhl der benachbarten Doppelhaushälfte über. Die Einsatzkräfte mussten zwei Bewohner aus dem Gebäude retten. Beide kamen mit Rauchvergiftungen und Verbrennungen ins Krankenhaus. Einer der Bewohner wurde schwer verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2023 08:30 Uhr

Brand in Heider Dachgeschosswohnung

In Heide (Kreis Dithmarschen) ist am Neujahrsmorgen in einer Dachgeschosswohnung in der Friedrichstraße ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr musste zwei Menschen aus dem Gebäude evakuieren, verletzt wurde niemand. Das Feuer griff auf eine Nachbarwohnung über. Die Gebäude sind derzeit nicht betretbar. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2023 08:30 Uhr

Silvesterbilanz von Feuerwehr und Polizei

Obwohl die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei in Schleswig-Holstein deutlich mehr Einsätze als im Vorjahr registrierten, verlief der Jahreswechsel in den Kreisen Dithmarschen, Steinburg und Nordfriesland darüber hinaus relativ ruhig. Die Polizei sprach von einer gemäßigten Neujahrsnacht und zählte bis zum frühen Morgen 83 Einsätze. Die Feuerwehr hingegen musste in der Silvesternacht laut eigenen Angaben noch seltener zu Brandeinsätzen ausrücken: Im Kreis Steinburg nur drei Mal, in Dithmarschen elf Mal. Im Kreis Nordfriesland gab es nur einen Brandeinsatz. Darüber hinaus rückten die Feuerwehren in der Neujahrsnacht zu vielen weiteren Einsätzen aus, in denen sie technische Hilfe leisteten. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2023 08:30 Uhr

