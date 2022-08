Stand: 16.08.2022 09:53 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Husum: Verhandlung gegen Landwirt beginnt

Vor dem Amtsgericht in Husum startet heute die Verhandlung gegen einen Landwirt aus Norderfriedrichskoog (Kreis Nordfriesland). Er hatte wegen des Inhalts eines Facebook-Videos einen Strafbefehl über 1.500 € vom Amtsgericht erhalten: Der Landwirt soll andere Bauern via Facebook dazu aufgerufen haben, mit schwerem Werkzeug eine Demonstration in Kellinghusen zu beenden. Hintergrund war eine Protestaktion von Tierrechtlern, die sich im November 2020 unter anderem auf dem Gelände des Schlachthofs in Kellinghusen angekettet hatten. Die Staatsanwaltschaft sah in dem Video einen öffentlichen Aufruf zu Straftaten. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 08:30 Uhr

Probleme bei Finanzierung der Schülerbeförderung im Kreis Steinburg

Das gerade erst begonnene Schuljahr zeigt bereits jetzt Probleme bei der Schülerbeförderung im Kreis Steinburg. Im östlichen Kreisgebiet hatte bisher der Kreis die Schülerjahreskarten übernommen. Nach dem Beitritt des Kreises zum HVV will der Kreis diese Kosten jedoch nicht weiter vollständig übernehmen. Eine Sprecherin des Kreises sagte, die Eltern könnten eine Kostenerstattung beim Kreis beantragen und würden dann einen Anteil vom Kreis zurückbekommen. Und zwar genau die Summe, die eine Schülerjahreskarte nach Itzehoe kosten würde. Damit würden die Eltern auf einem Teilbetrag von zehn Euro pro Monat sitzen bleiben. Der Bürgermeister von Oeschebüttel, Heiner Rickers (CDU), ergänzte, er bemühe sich seit Wochen um eine Lösung. Möglicherweise könnten die Gemeinden oder das Amt die Differenz übernehmen, so würden die Eltern dann den vollen Betrag erstattet bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 08:30 Uhr

Prozess wegen Erpressung vor dem Landgericht Itzehoe

Vor dem Landgericht Itzehoe müssen sich von heute an drei Männer wegen Erpressung verantworten. Sie sollen im Februar unter Einsatz eines Baseball-Schlägers Wertsachen und Smartphones von ihrem Opfer in Itzehoe erbeutet haben. Laut Anklage waren die Männer in die Wohnung des Geschädigten eingedrungen. Dann habe einer von ihnen auf den Mann eingeprügelt und unter anderem die Herausgabe einer Uhr gefordert. Aus Angst vor weiteren Schlägen habe das Opfer die Sachen übergeben. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 08:30 Uhr

Kirchensanierung in Eiderstedt wird teurer als geplant

Die Sanierung von 16 der insgesamt 18 Eiderstedter Kirchen (Kreis Nordfriesland) wird deutlich teurer als ursprünglich geplant. Das liegt einerseits an immensen Kostensteigerungen, zum Beispiel für Stahl: Hier sind die Preise in den vergangenen beiden Jahren um 400 Prozent gestiegen. Andererseits treten immer neue Schäden auf, die bisher nicht zu erkennen gewesen sind, sagt Pater Michael Goltz vom Kirchenkreis Nordfriesland. In Gesprächen mit Stiftungen, dem Bund und anderen Geldgebern versuche man nun, weitere Gelder aufzutreiben. "Wir sind damals von etwa 19 Millionen Euro ausgegangen. Und wir liegen jetzt bei fünf Millionen Euro mehr als vorher, also bei 24", so Goltz. Außerdem hofft die Kirche auf Spender. Dazu sind unter anderem Aktionen wie Bauführungen, Baustellen-Konzerte und auch ein Kleinkunstfestival geplant. Wenn alles funktioniert, sollen die Kirchensanierungen trotz der höheren Kosten 2028 abgeschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz (Stand 15.08) im Kreis Dithmarschen bei 486,7. Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 441,6 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 470,0. Die landesweite Inzidenz liegt bei 389,3. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 08:30 Uhr

