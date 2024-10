Stand: 28.10.2024 16:08 Uhr Einbruch in Lohbarbek: Polizei erwischt Täter auf frischer Tat

Nach einem Einbruch in einen Baumarkt in Lohbarbek (Kreis Steinburg) sind die Diebe gefasst worden. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag war die Alarmanlage des Geschäftes ausgelöst worden.

Zwei Jugendliche auf frischer Tat ertappt

Nach Angaben der Polizei waren gegen 2 Uhr zwei Beamte und ein Diensthund zur Überprüfung in das Gebäude gegangen und ertappten zwei Jugendliche offenbar auf frischer Tat. Sie hatten ihr Diebesgut noch bei sich. Weil es sich um Jugendliche handelte, wurden sie nach Feststellung der Personalien zurück zu ihren Familien gebracht. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Die Jugendlichen müssen sich wegen Einbruchs in einem Verfahren verantworten.

