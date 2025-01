Stand: 15.01.2025 10:07 Uhr ePa: Elektronische Patientenakte im Hamburger Umland startet

In und um Hamburg wird von Mittwoch an die elektronische Patientenakte (ePA) eingeführt. Damit sollen Ärztinnen und Ärzte digital Zugriff auf aktuelle Patientendaten haben. Die Segeberger Kliniken (Kreis Segeberg) bezeichnen die elektronische Patientenakte als "einen großen Schritt in Richtung effizienterer Behandlungsprozesse und einer besseren Versorgung unserer Patienten". Auch die Regio-Kliniken in Elmshorn und Pinneberg (beide Kreis Pinneberg) blicken positiv auf die Einführung. Wer in Zukunft als Notfall in die Klinik eingeliefert wird, sei dank der Akte für die Ärzte keine unbekannte Person mehr. Das erleichtere die Versorgung. Kritik kommt hingegen von Datenschützern. Sie befürchten beispielsweise, dass Hacker an sensible Gesundheitsdaten gelangen könnten. Am 15. Februar soll die elektronische Patientenakte in ganz Schleswig-Holstein an den Start gehen.

NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.01.2025 | 08:30 Uhr