Lübecker Testzentrum nach dubiosen Vorfällen geschlossen Stand: 08.06.2021 18:07 Uhr Betrug und dubiose Vorgänge in Corona-Testzentren - immer wieder sorgen solche Meldungen für Kopfschütteln und Verunsicherung. Jetzt ist ein neuer Fall in Lübeck bekannt geworden.

Es handelt sich um ein privates Testzentrum in der Breiten Straße in Lübeck. Eine Sprecherin der Stadt bestätigte NDR Schleswig-Holstein, dass das Zentrum negative Corona-Testergebnisse verschickt haben soll, bevor überhaupt getestet wurde. Bürger sollen sich online für einen Termin angemeldet und ihre Daten hinterlassen haben. In einigen Fällen sind dann laut Sprecherin offenbar Mails an diese Menschen verschickt worden. Darin stand: "Sie sind negativ getestet." Dabei wurden von diesen Bürgern noch gar keine Abstriche gemacht.

AUDIO: Testergebnisse ohne Abstriche in Lübeck (1 Min) Testergebnisse ohne Abstriche in Lübeck (1 Min)

Softwarefehler oder kriminelle Energie?

Das Lübecker Gesundheitsamt hat daraufhin die Teststation sofort geschlossen. Unklar ist derzeit noch, ob ein Softwarefehler oder aber kriminelles Handeln dahintersteckt. Die Staatsanwaltschaft will nun prüfen, ob sie gegen den Betreiber der Teststation ermittelt.

