Flensburg will noch schärfere Corona-Maßnahmen Stand: 10.02.2021 12:43 Uhr Aus Sorge vor sich ausbreitenden Corona-Mutationen will Flensburg schärfere Maßnahmen durchsetzen. Lockerungen kommen derzeit nicht in Frage, macht Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) deutlich.

Laut Lange sei die Stadt im Gespräch mit der Landesregierung, denn diese muss für geplante Verschärfungen grünes Licht geben. Unter anderem ist geplant, dass spätestens von kommender Woche an nur noch eine Person pro Haushalt einkaufen darf. Während Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) im Vorfeld der heutigen Bund-Länder-Gespräche betonte, dass er sich durchaus Lockerungen noch im Februar vorstellen könne, geht Flensburg bewusst einen anderen Weg. So sagte Lange auch, Lockerungsschritte im Bereich Schulen und Kitas sehe sie bis Ende Februar "auf keinen Fall".

AUDIO: Flensburg verschärft seine Coronaregeln (1 Min)

Gegebenenfalls Maske auf beim Schlittenfahren

Eine weitere Verschärfung der Corona-Beschränkungen gilt seit Dienstagabend. Angehörige dürfen ihre Verwandten in Pflegeheimen nur noch einzeln und mit negativem Corona-Test besuchen. Die Oberbürgermeisterin appellierte zudem an alle Flensburger und Flensburgerinnen, die geltenden Abstands- und Maskenregeln einzuhalten. So sei beispielsweise auch beim Rodeln eine Maske zu tragen, wenn nicht genügend Abstand eingehalten werden könne. Außerdem kündigte Lange an, entlang der Innenstadt und am Hafen mehr Corona-Kontrollen durchführen zu lassen.

Höchste Inzidenz in Schleswig-Holstein

Aktuell liegt der Inzidenzwert bei 113 - das ist der höchste in Schleswig-Holstein. Mittlerweile wurden in der Stadt 170 Corona-Mutationsfälle bestätigt. Bei mindestens 40 von ihnen handelt es sich demnach um die sogenannte britische Variante. Die Zahl der aktiven Infektionen insgesamt lag in der Stadt Stand Dienstagabend bei 494. Auch im St. Franziskus Hospital ist die Lage nach Auskunft des Hauses ernst. Es gebe immer mehr - vor allem jüngere - Patienten, die beatmet werden müssen, sagte Krankenhaus-Chef Klaus Deitmaring.

