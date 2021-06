Eckernförde: Impf-Drive-In am Wochenende Stand: 25.06.2021 14:20 Uhr Den Arm ans Autofenster halten, ein kleiner Pieks und fertig ist die Corona-Schutzimpfung. Was es sonst vor allem in den USA gibt, ist am Wochenende auch am Südstrand von Eckernförde möglich.

Arzt Thomas Wagner hatte die Idee, als er die Nachrichten im Fernsehen mit Bildern eines Impf-Drive-Ins in Amerika sah. Also er nun mitbekam, dass 500 Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca dringend verimpft werden müssen, wurde er tätig. Gemeinsam mit einem befreundeten Arzt wandelte er das Test-Drive-In, das ohnehin schließen wollte, in einen Impf-Drive-In um - für zwei Tage.

Impfen im Auto - Aussteigen nicht nötig

Der Ablauf ist einfach: Ein Termin wird nicht benötigt, die Impfwilligen fahren mit ihrem Auto vor, füllen die Formulare aus, bekommen den Pieks und dürfen dann nach 15 Minuten das Gelände wieder verlassen. "Aus dem Auto aussteigen muss dafür niemand", erklärt Thomas Wagner. Geimpft wird in seinem Drive-In am Südstrand in Eckernförde morgen zwischen 15 und 20 Uhr, Sonntag beginnt die Aktion um 10 Uhr. Sie endet dann, sobald die letzte Dosis verimpft ist. Um die Zweitimpfung müssen sich die Impfwilligen dann allerdings selbst bemühen.

