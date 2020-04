Stand: 23.04.2020 15:50 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona: Scharfe Kritik an Sonntagsöffnung

Opposition und Gewerkschaften üben in der Corona-Krise massive Kritik an der Erlaubnis der Landesregierung für den Einzelhandel, die Geschäfte an den kommenden beiden Sonntagen (26.4. und 3.5.) öffnen zu dürfen. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) im Norden, Uwe Polkaehn, nannte den Plan "eine ideologische Geisterfahrt". Die ohnehin schon belasteten Beschäftigten im Einzelhandel würden mit der Sonntagsöffnung noch zusätzlich belastet. Dabei müssten deren Arbeitsschutz und Gesundheit "oberste Priorität" haben, forderte Polkaehn: "Die Beschäftigten brauchen einen Tag Ruhepause in der Woche. Kundinnen und Kunden können ihren Bedarf auch an anderen Tagen decken." Es sei außerdem zu befürchten, dass offene Läden als Ersatz für andere Freizeitaktivitäten dienen könnten, so der DGB-Chef, der von einem "Weg in die falsche Richtung" sprach. Ähnlich äußerte sich auch die Gewerkschaft ver.di.

Stegner kann keinen guten Grund erkennen

Die Beschäftigten im Einzelhandel "schuften für uns alle" und setzten sich bei viel Kundenkontakt einem höheren Infektionsrisiko aus, sagte Oppositionsführer Ralf Stegner (SPD). Es brauche schon sehr gute Gründe, ihnen auch noch zwei arbeitsfreie Sonntage zu nehmen, so Stegner: "Diese kann ich beim besten Willen nicht erkennen." Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) hatte die Erlaubnis unter anderem damit begründet, dass man Einkaufsströme entzerren wolle und damit nicht mehr unbedingt am Sonnabend einkaufen gehen müsse.

SPD-Fraktionschef: Politischer Leichtsinn

Stegner nannte das Argument "fragwürdig". Es gebe "nach wie vor auch andere Zeiten wie zum Beispiel am späten Abend, wo die Geschäfte hinreichend leer sind". Zwei zusätzliche verkaufsoffene Sonntage könnten nach den Worten Stegners eher als Rückkehr zur Normalität verstanden werden. Der SPD-Fraktionschef im Landtag befürchtet "rappelvolle Einkaufszentren und Innenstädte". Er sprach von politischem Leichtsinn: "Wenn wir jetzt übermütig werden und vieles zu schnell wollen, gefährden wir eine baldige Rückkehr zu normaleren Verhältnissen, wie wir alle sie uns wünschen."

Harms: Entzug von Familiensonntagen "unvermittelbar"

"Dass den sich wund arbeitenden Beschäftigten, gerade in den Supermärkten, jetzt auch noch zwei Familiensonntage entzogen werden sollen, finde ich unvermittelbar", kritisierte der SSW-Vorsitzende im Landtag, Lars Harms. Unverständlich sei außerdem, dass der Wirtschaftsminister einen verkaufsoffenen Sonntag ausruft, noch bevor die Maskenpflicht greift, die ab dem 29. April gilt.

Wirtschaftsminister Buchholz: Kein Aufruf zum Shopping

Laut Wirtschaftsminister Buchholz dürfen Geschäfte am 26. April und 3. Mai ausnahmsweise von 11 bis 17 Uhr geöffnet sein. Die Regelung gilt für alle Läden mit einer durch die Auflagen beschränkten Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern und auch die, die von der coronabedingten Schließung bisher ausgenommen waren. Dabei müssen die vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln aber weiterhin eingehalten werden.

"Ich verbinde damit die Hoffnung und den Appell, dass sich die Kunden nicht alle an den beiden Sonnabenden in die Geschäfte bewegen, sondern sich überlegen, was man auch genauso gut und in Ruhe im Verlauf des Sonntags noch besorgen oder erledigen kann", sagte Buchholz. Die Öffnung sei kein Aufruf zum Shopping.

Aufhebung des Sonntagsverkaufsverbots galt schon für Supermärkte

Schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt in der Corona-Krise hatte Schleswig-Holsteins Landesregierung das Sonntagsverkaufsverbot unter anderem für Lebensmittelgeschäfte aufgehoben. Von dieser Möglichkeit machten vor allem Supermärkte mit Verweis auf die Belastung ihrer Mitarbeiter kaum Gebrauch.

