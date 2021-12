Corona: Impfungen für Kinder in Schleswig-Holstein sehr begehrt Stand: 14.12.2021 13:12 Uhr Mit zwei sogenannten Familienimpfaktionen in Lübeck und Schenefeld im Kreis Pinneberg hat in Schleswig-Holstein heute die Impfkampagne des Landes für Kinder zwischen 5 und 11 Jahre begonnen.

Den Auftakt machte Lübeck: Um 8.30 Uhr startete im Citti-Park die erste offene Impfaktion in Schleswig-Holstein, bei denen Eltern erstmals auch ihre Kinder zwischen fünf und elf Jahren impfen lassen können. Die ersten kam schon um 6 Uhr zur Impfaktion, schätzungsweise bis zu 150 Eltern und ihre Kinder warteten zwischendurch. Um 9.30 Uhr begann auch im Schenefelder Stadtzentrum die offenen Familienimpfaktion.

Premiere mit Pannen: Verspätete Ärzte, verärgerte Eltern

Weil die Impfärzte in Lübeck eine halbe Stunde zu spät eintrafen und sich dann noch herausstellte, dass nur 40 Kinder geimpft werden können, machte sich unter den Eltern Unmut breit. Die meisten mussten wieder nach Hause geschickt werden. Laut Kassenärztlicher Vereinigung kann das Impfteam in Lübeck nicht mehr als 40 Kinder impfen, weil man sich für die Kinder mehr Zeit nehmen will.

Erwachsenen Impfungen noch möglich

Das Gesundheitsministerium hatte angekündigt, dass die Impfteams bei den offenen Aktionen heute in Lübeck und Schenefeld etwa jeweils 100 Impfungen schaffen können. Denn: Neben Kindern können auch Erwachsene eine Impfung bekommen. Die Aktionen dauern bis 17.30 Uhr in Lübeck und 16.30 Uhr in Schenefeld. Impfplätze für Kinder gibt es an beiden Standorten nicht mehr. Für Erwachsene sind noch ausreichend Dose vorhanden.

Ab Donnerstag auch mit Termin

Offene Angebote soll es vorerst immer zwei pro Tag übers Land verteilt geben - eine Übersicht über die Termine gibt es auf der Homepage des Sozialministeriums. Termine können Eltern ab Donnerstag zusätzlich über das Portal impfen-sh.de in den fest eingerichteten Impfstellen buchen. Dabei werden automatisch im Abstand von drei Wochen auch die Zweitimpfungs-Termine vergeben.

So läuft die Kinderimpfung ab

Nach einem Aufklärungsgespräch und der Einwilligung der Eltern bekommen die Kinder ihren ersten Pieks. Verimpft wird der Wirkstoff von Biontech/Pfizer, allerdings in einer niedrigeren Dosis als bei Jugendlichen und Erwachsenen. Drei bis sechs Wochen später folgt der zweite Pieks.

Stiko empfiehlt Impfung bislang nicht für alle Kinder

Die beim Robert Koch-Institut angesiedelte Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt den Covid-19-Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige von Biontech/Pfizer zunächst nur für Kinder mit Vorerkrankungen und für Kinder, in deren Umfeld sich Personen mit dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs befinden, die selbst nicht oder nur unzureichend durch eine Impfung geschützt werden können. Bei individuellem Wunsch können laut der Empfehlung auch Kinder ohne Vorerkrankung nach entsprechender ärztlicher Aufklärung geimpft werden. Das Gremium verwies darauf, dass es sich noch nicht um eine finale Empfehlung handele. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte bereits Ende November grünes Licht für den Einsatz des Biontech-Mittels bei Kindern gegeben.

