Corona: Impftermine in SH innerhalb kürzester Zeit ausgebucht Stand: 12.01.2021 15:47 Uhr Die 15.500 Corona-Impftermine, die heute vergeben wurden, waren innerhalb von zwölf Minuten ausgebucht. Das Gesundheitsministerium will das Verfahren nun entzerren.

"Wir kommen uns ziemlich veräppelt vor", schrieb zum Beispiel ein NDR 1 Welle Nord Hörer aus Kiel am Dienstagmorgen. Der über 80-Jährige hatte nach eigenen Angaben pünktlich um 8 Uhr versucht, über die Homepage www.impfen-sh.de und parallel über die beiden Hotline-Nummern einen Termin zu bekommen. Im Internet kam er auf die Warteliste und zwar an Stelle 18.393, nach fünf Minuten sei dann die Meldung gekommen, dass alle Termine vergeben sind. Ähnliche Erfahrungen hat auch eine Hörerin gemacht, die seit mehreren Wochen versucht einen Impftermin für ihre Großmutter zu vereinbaren.

AUDIO: Corona-Impfung: Wieder Probleme bei der Anmeldung (1 Min)

SPD: "Zumutung der ganz besonderen Art"

Kritik kommt erneut auch von der SPD-Fraktion im Kieler Landtag. Die sozialpolitische Sprecherin, Birte Pauls, spricht bei dem Vergabeverfahren von einer "Zumutung der ganz besonderen Art". Viele Menschen würden nun aufgeben und darauf warten, bis der Hausarzt gegen Corona impfen kann. Deshalb fordert Pauls Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) erneut zum Umdenken auf. Er soll dafür sorgen, dass die Menschen, die sich jetzt impfen lassen können, schriftlich mit einem Termin dazu eingeladen werden.

Hotline nur noch für über 80-Jährige

Das Gesundheitsministerium will im Grundsatz an der Praxis festhalten. Allerdings ist ab der kommenden Woche eine kleine Änderung geplant: Bis Anfang Februar sollen nur noch Menschen über 80 Jahre Termine über die telefonische Hotline bekommen. Das gab das Ministerium am Dienstag bekannt.

Pflegepersonal oder Mitarbeiter des Rettungsdienstes sollen die übrigen Termine später am Tag online buchen können - also nicht mehr telefonisch. Laut Ministerium soll das Verfahren damit entzerrt werden. Die nächsten Impftermine können heute in einer Woche (19.1.) ab 8 Uhr gebucht werden. Eine Ausweitung der buchbaren Termine hängt von der Verfügbarkeit des Impfstoffs ab.

Mobile Impfteams aufgestockt

Die mobilen Impfteams, die in Pflegeeinrichtungen impfwillige Bewohnerinnen und Bewohner sowie Personal entsprechend der bundesweiten Priorisierung impfen, wurden noch einmal um vier Impfteams aufgestockt. So sind jetzt im Auftrag des Landes 19 mobile Impfteams unterwegs zu stationären Pflegeeinrichtungen. Ebenfalls können Pflegerinnen und Pfleger dieser Einrichtungen - nach Anmeldung durch die Einrichtung - geimpft werden.

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) ist ab 16 Uhr live zu Gast bei NDR 1 Welle Nord im Gespräch mit Julian Krafftzig. Ein Thema ist dann auch die Corona-Impfkampagne.

