Corona: Dänemark führt Testpflicht bei Einreise ein Stand: 23.12.2021 14:50 Uhr Wer nach Dänemark reist, muss - unabhängig vom Impfstatus - im Besitz eines negativen Corona-Tests sein. In Schleswig-Holsteins Nachbarland schnellen die Neuinfektionszahlen in die Höhe.

Vom 27. Dezember an verlangt Dänemark wieder einen negativen Corona-Testnachweis bei der Einreise. Das hat das Gesundheitsministerium mitgeteilt. Doch es gibt Ausnahmen: So fallen Tagesausflügler nicht unter die Regelung. Bis zu 24 Stunden Aufenthalt in Dänemark sind ohne Test erlaubt. Und Reisende mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein müssen ebenfalls keinen Test vorlegen. Das bestätigte das dänische Gresundheitsministerium auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Somit betrifft die Testpflicht vor allem Urlauber aus dem übrigen Deutschland. Da der Bettenwechsel am ersten Weihnachtsfeiertag noch nicht unter die Regelung fällt, wird das für die meisten Urlauber aber erst am 2022 wichtig.

Hohe Inzidenzen in Dänemark

Die Omikron-Variante dominiert inzwischen das Infektionsgeschehen in Dänemark. Die Inzidenzen liegen zwischen 500 im Grenzland und 2.500 in der Stadt Kopenhagen. Nach dem letzten Bericht vom Mittwoch liegt die Gesamtzahl der Omikron-Fälle in Dänemark bei mehr als 26.000. Davon entfallen gut 1.100 auf Süddänemark. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist jüngsten Vergleichszahlen der EU-Gesundheitsbehörde ECDC zufolge die höchste in der EU und etwa dreieinhalb Mal so hoch wie in Deutschland.

Trotz der hohen Zahlen liegen in ganz Dänemark derzeit weniger als fünf Patienten mit der Omikron-Variante auf Intensivstationen. Insgesamt ist die Lage in den Kliniken nach Auskunft der dänischen Regierung stabil. Ende vergangener Woche war Schleswig-Holsteins Nachbarland von der Bundesregierung als Hochrisikogebiet eingestuft worden.

Die Corona-Regeln in Dänemark selbst bleiben jedoch moderat: Geschäfte sind geöffnet, Kontaktbeschränkungen gibt es nicht. Nur öffentliche Einrichtungen sind geschlossen.

Ausnahmen gab es schon vorher

Bisher konnten Genesene und vollständig Geimpfte ohne Test nach Dänemark einreisen. Nicht-Geimpfte, die länger als 24 Stunden blieben, mussten einen Test vorlegen, der innerhalb von 24 Stunden nach Einreise gemacht werden musste oder bei der Einreise mitgeführt wurde. Die Regelungen galten aber nicht für Menschen aus Schleswig-Holstein.

