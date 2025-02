Volker Schnurrbusch (AfD) Stand: 24.02.2025 08:00 Uhr Der 67 Jahre alte Volker Schnurrbusch möchte nach seiner Landtagserfahrung nun die Region Ostholstein im Bundestag vertreten.

Nach dem Studium der Germanistik, Geschichte und Pädagogik war Ralf Volker Schnurrbusch über 30 Jahre als Redakteur und Autor für Zeitschriften, Fernsehproduktionen und Industriefilme tätig. Seit seinem Eintritt in die AfD im April 2013 hat er zahlreiche Funktionen übernommen, darunter Pressesprecher, Mitglied in Fach- und Bundesfachausschüssen sowie Landeswahlkampfkoordinator. Aktuell ist er Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes Ostholstein und stellvertretender Landesvorsitzender. Nun zieht er für den Wahlkreis Ostholstein - Stormarn-Nord in den Bundestag.

Politische Schwerpunkte

Von 2017 bis 2022 war Schnurrbusch Mitglied des schleswig-holsteinischen Landtages und parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion. Er war Sprecher in den Ausschüssen für Wirtschaft, Europa sowie Umwelt und Agrarpolitik. Schnurrbusch ist 1958 geboren, verheiratet und Vater von drei Kindern.

