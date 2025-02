Neuer Bundestag: Alexis Giersch (AfD) aus SH zieht ein Stand: 26.02.2025 11:51 Uhr Der 61 Jahre alte Alexis Giersch (AfD) aus Preetz übernimmt das Mandat von Volker Schnurrbusch (AfD), der auf eigenen Wunsch ins EU-Parlament in Brüssel einzieht statt in den Bundestag.

Alexis Giersch war als Kandidat auf dem AfD-Landeslistenplatz 6 in die Bundestagswahl gegangen. Weil sein Parteikollege Volker Schnurrbusch einen freigewordenen Sitz im EU-Parlament in Brüssel übernehmen will, rückt der 61-jährige Preetzer (Kreis Plön) nach.

Politische Schwerpunkte

Als Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes Plön setzt sich Giersch nach eigenen Angaben einer Entwicklung entgegen, in der sich "Sonderinteressen mit der Macht des Geldes durchsetzen" können. Giersch war 2022 bei der Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag im Wahlkreis Plön-Nord angetreten. Die AfD rutschte mit 4,4 Prozent jedoch unter die Fünf-Prozent-Hürde und ist im aktuellen 20. Landtag nicht mehr vertreten.

Giersch ist eigenen Angaben zufolge Diplom-Ingenieur im Maschinenbau, Nautiker, Elektroinstallateur und Rettungsassistent.

