Stand: 02.09.2024 18:01 Uhr Zwei mal Bronze für 16-jährige Schwimmerin aus Stormarn

34 Starter:innen waren aus Südholstein bei dem Wettbewerb in Rostock am Start. Die 16-Jährige Vivien Joelle Häming von der SG Stormarn Barsbüttel (Kreis Stormarn) durfte gleich zwei Mal feiern: Sie sicherte sich über 5 sowie über 2,5 Kilometer den dritten Platz. Für sie war es der erste Wettkampf nach der Sommerpause: "Eigentlich bin ich schon sehr zufrieden mit dem Rennen. Ich trainiere erst seit zwei Wochen wieder", sagte sie. Da war das jetzt schon ein guter Grundbaustein für die neue Saison, so die Nachwuchs-Freiwasser-Schwimmerin.

