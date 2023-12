Henstedt-Ulzburg: Zwei Lkw-Fahrer in Löschschaum gefangen Stand: 07.12.2023 15:04 Uhr Eine große Menge Löschschaum sorgt in Henstedt-Ulzburg für einen Feuerwehreinsatz. Im Kirchweg sind mehrere Fahrzeuge von meterhohem Schaum bedeckt - zwei Personen sind in ihren Lkw eingesperrt.

Eine auf den ersten Blick typische Winterlandschaft sorgt aktuell im Henstedt-Ulzburger Kirchweg (Kreis Segeberg) für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gesorgt. Denn der vermeintliche Schnee stellte sich als Löschschaum auf mehreren Hundert Quadratmetern Fläche heraus. Laut Angaben der Leitstelle West sind mehrere Fahrzeuge von der Schaumdecke bedeckt worden.

Zwei Personen befinden sich noch in ihren Lkw und kommen nicht heraus. Weil der Schaum so fest ist, könnten die Lkw-Fahrer nicht einfach befreit werden, so die Leitstelle. Die Feuerwehr stehe aber mit ihnen im Kontakt, um sie zu beruhigen.

Herkunft des Schaums unklar - Einsatz dauert an

Woher der Schaum stammt, steht noch nicht fest. Die Feuerwehr ist aktuell mit zehn Fahrzeugen im Einsatz, dazu stehen mehrere Rettungswagen und ein Notarzt bereit. Die Leitstelle vermutet, dass der Einsatz noch mehrere Stunden dauern wird.

Weitere Informationen in Kürze.

