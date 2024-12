Stand: 28.12.2024 14:35 Uhr Zug bleibt bei Tornesch liegen - Bahnstrecke zeitweise gesperrt

Am Sonnabendvormittag ist ein Regionalzug bei Tornesch (Kreis Pinneberg) liegen geblieben. Die Strecke zwischen Elmshorn und Hamburg war deswegen für gut eineinhalb Stunden gesperrt, teilte ein Bahnsprecher mit. In dieser Zeit fielen Nah- und Fernverkehrszüge auf der Strecke von Hamburg nach Kiel und Flensburg aus. Auch aus dem Norden kommende Züge konnten teilweise nicht bis nach Hamburg fahren und fuhren schon früher zurück. Am Mittag gab die Bahn die Strecke eigenen Angaben zufolge wieder frei. Bis alles wieder normal läuft, müssten Bahnreisende aber noch mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.12.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Bahnverkehr