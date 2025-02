Stand: 03.02.2025 13:38 Uhr Zeugensuche nach Angriff in Kiel: Polizei sucht nach Hinweisen

Nach dem tätlichen Angriff in der Kieler Innenstadt am Sonnabend (25.1.) sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Die Beamten haben nach eigenen Angaben das Hinweisportal im Internet freigeschaltet, über das Bild- und Videomaterial zu der Tat hochgeladen werden kann. Am Rande einer kurdischen Demonstration war es zwischen zwei Teilnehmern und zwei Passanten zu einem Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde ein 28-Jähriger mit einem Messer verletzt. Tatverdächtig sind zwei Syrer im Alter zwischen 25 und 29 Jahren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach eigenen Angaben aktuell, ob die Tat möglicherweise einen politisch-religiösen Bezug haben könnte.

