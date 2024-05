Stand: 06.05.2024 16:30 Uhr Zeugenaufruf nach Vergewaltigung in Leck

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen oder Hinweisgebern zu einem Tatverdächtigen nach einer Vergewaltigung in Leck (Kreis Nordfriesland). Am späten Nachmittag des 23. April soll ein junger Erwachsener eine Jugendliche in ein schwarzes Auto gezerrt haben. Anschließend soll er mit ihr in einen Feldweg gefahren sein, um sie dort zu vergewaltigen. Als sich ein Auto nährte, sei der Täter in Panik geraten und geflohen. Das 16-jährige Mädchen wurde später von einer Autofahrerin mitgenommen. Das Phantombild des mutmaßlichen Täters hat die Polizei online veröffentlicht.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.05.2024 | 16:30 Uhr