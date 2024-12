Stand: 03.12.2024 10:57 Uhr Zeugenaufruf nach Angriff in Kellinghusen

Am vergangenen Freitag hat ein 36 Jahre alter Mann eine 63-jährige Frau auf einem Supermarktparkplatz in Kellinghusen (Kreis Steinburg) angegriffen. Nach Angaben der Polizei ließ ein Richter am Amtsgericht Itzehoe den Mann, der aus Kellinghusen stammt, am Sonnabend in eine psychiatrische Klinik einweisen.

Zeugen gesucht

Der Mann hatte die Frau laut Polizei so stark verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Beamten suchen jetzt nach Zeugen, die am Freitag gegen 10.40 Uhr die Tat gesehen haben. Die Polizei sucht außerdem nach den Insassen eines Fahrzeugs, die zur Tatzeit in direkter Nähe waren.

