Stand: 19.02.2025 16:19 Uhr Kiel: Zeugen gesucht nach Unfall mit Geisterfahrer

In Kiel-Gaarden hat am Montagabend ein Geisterfahrer einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei ist der Vorfall in der Sörensenstraße passiert, einer zweispurigen Einbahnstraße. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem Geisterfahrer zu verhindern, ist ein Pkw-Fahrer ausgewichen und dabei auf ein weiteres Auto gefahren. Nach dem Unfall habe der Unfallverursacher, der Geisterfahrer, gewendet und sei davongefahren, so die Ermittler. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um ein weinrotes, neueres Fahrzeug mit Kieler Kennzeichen gehandelt haben

