Stand: 05.08.2024 09:05 Uhr Zeugen gesucht: Luxuswagen in Hemmelsdorf gestohlen

In Lübeck-Travemünde und Ostholstein sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen, nachdem dort Ende vergangener Woche zwei Luxuswagen gestohlen wurden. In Hemmelsdorf bei Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) hatten es die Diebe auf einen Geländewagen von Mercedes abgesehen. Die Ermittelnden gehen davon aus, dass die Täter schon kurz nach dem Diebstahl tanken mussten. Auf dem Priwall in Travemünde haben Unbekannte einen auffälligen, älteren Porsche aus einem Parkhaus entwendet. Das Fahrzeug soll unter anderem goldene Felgen haben. Bislang fehlt von den Tätern und den Fahrzeugen jede Spur.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kreis Ostholstein