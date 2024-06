Zensus: Die wichtigsten Ergebnisse für Schleswig-Holstein Stand: 25.06.2024 17:35 Uhr Einwohnerzahlen, Mietpreise, Familiengrößen: Die Zensus-Ergebnisse aus Schleswig-Holstein verraten so einiges über den Lebensalltag der Menschen im Land - und sie entscheiden über viel Geld.

Die statistischen Ämter des Bundes und der Länder haben die Ergebnisse des Zensus veröffentlicht. Die Volkszählung findet alle zehn Jahre statt und soll verlässliche Bevölkerungs- und Wohnungsdaten liefern. 2022 wurden dafür deutschlandweit Daten aus Verwaltungsregistern digital gesammelt und eine Stichprobe von zwölf Prozent der Bevölkerung persönlich gefragt. Allein in Schleswig-Holstein machten über eine Millionen Menschen Angaben zu sich, ihrer Wohnsituation und ihrer Berufstätigkeit.

200.000 Schleswig-Holsteiner weniger als gedacht

Insgesamt leben in Schleswig-Holstein etwas weniger Menschen als bisher angenommen: Laut den Zensus-Zahlen gab es im Mai 2022 2,93 Millionen Einwohner in Schleswig-Holstein - 200.000 (0,6 Prozent) weniger als bisher gedacht.

Der Unterschied lässt sich so erklären: Bei einem Zensus wird relativ genau durchgezählt, wer in einer Gemeinde, einem Kreis und Bundesland lebt. Das passierte zuletzt 2011. In der Zwischenzeit arbeiten die Statistikbehörden mit sogenannten Fortschreibungen: Jeder Mensch, der in der Zwischenzeit wegzieht oder verstirbt, wird abgezogen und jeder Neugeborene und Zuziehende hinzugerechnet. Doch die Melderegister sind nicht perfekt. Wer sich nicht abmeldet und wegzieht, lebt für die Behörden noch in seinem früheren Wohnort. Mit dem neuen Zensus sollen die staatlichen Daten wieder näher an die Realität kommen - und eine genauere Grundlage für Debatten und Planungen bieten.

Kreis Segeberg hat 5.700 Einwohner weniger als angenommen

Auch die Zahlen in den Gemeinden, Städten und Kreisen haben sich verändert. Von den Kreisen und kreisfreien Städten haben nur Kiel und Flensburg mehr Einwohner als erwartet. In den meisten Kreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein wurden durch diese Fortschreibung von mehr Einwohnerinnen und Einwohnern ausgegangen, als durch den neuen Zensus ermittelt. Im Kreis Segeberg sind es ganze 5.700 Menschen weniger, als gedacht.

Für die Kommunen sind diese Zahlen nicht trivial, denn wie viel Geld sie vom Land bekommen, hängt auch von ihrer Einwohnerzahl ab. Beim letzten Zensus 2011 hatten deutschlandweit 350 Kommunen geklagt. Das wohl prominenteste Beispiel - Flensburg.Hier zählte das Ergebnis des Zensus rund 6.500 Einwohnerinnen und Einwohner weniger als im Melderegister der Stadt standen. Laut Zensus 2022 leben nun 3.000 Menschen mehr in der Stadt als angenommen.

Nur Dithmarschen schrumpfte zwischen 2011 und 2022

Der einzige Landkreis in Schleswig-Holstein, der laut Zensus zwischen 2011 und 2022 nicht gewachsen ist, ist Dithmarschen.

Ausländeranteil wächst

Seit dem letzten Zensus 2011 ist der Anteil an der schleswig-holsteinischen Bevölkerung ohne deutsche Staatsangehörigkeit von 4,2 Prozent auf 8,8 Prozent angestiegen. Das ist ein etwas geringerer Anstieg als im gesamten Bundesgebiet.

Der Anteil der Menschen, die selbst nach Deutschland zugewandert sind - auch diejenigen, die inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft haben - wurde im Zensus 2022 erstmalig erhoben. In Schleswig-Holstein ist der Anteil der Eingewanderten im Raum Hamburg und in den Städten Kiel, Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Flensburg aber auch die Tourismusorten Sylt und Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) am höchsten.

Teures Pflaster für Mieterinnen und Mieter

Wer in Schleswig-Holstein mietet, zahlt laut Zensus durchschnittlich eine Nettokaltmiete von 7,41 Euro pro Quadratmeter. Damit liegt Schleswig-Holstein leicht über dem Bundesdurchschnitt von Euro pro Quadratmeter. Im Kreis Dithmarschen sind die Bestandsmieten mit 6,12 Euro pro Quadratmeter im Durchschnitt landesweit am niedrigsten, im Kreis Stormarn mit 8,65 Euro pro Quadratmeter am höchsten. Hier macht sich die Nähe zu Hamburg, dem Bundesland mit den höchsten Mietpreisen (9,20 Euro pro Quadratmeter). Die vier teuersten Gemeinden Norddeutschlands liegen alle auf der Insel Sylt mit durchschnittlich bis zu 12,80 Euro pro Quadratmeter. Die günstigsten Bestandsmieten bietet mit 4,80 Euro pro Quadratmeter die kleine Gemeinde Eddelak im Süden von Dithmarschen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.06.2024 | 17:00 Uhr