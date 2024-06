Stand: 26.06.2024 15:08 Uhr Zensus 2022: Die spannendsten Infos und Grafiken für den Norden

Wie viele Menschen leben und arbeiten in Deutschland? Wie alt sind die Wohngebäude, wie hoch sind die Bestandsmieten und womit wird vorrangig geheizt? Darüber geben die am Dienstag veröffentlichten Daten des Zensus 2022 Auskunft. Die früher Volkszählung genannte Erhebung des Statistischen Bundesamtes wird nur alle zehn Jahre durchgeführt. Die Daten stammen aus Melderegistern und Haushaltebefragungen. Sie dienen als Grundlage für politische Planungen und Vorhaben in ganz Deutschland.

Wir werten diese Daten aus und zeigen hier, welche Geschichten aus Norddeutschland sich darin finden lassen.