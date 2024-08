Stand: 07.08.2024 09:24 Uhr Zahlreiche Verstöße: Vermehrte Tempokontrollen in der Region Kiel

Die Polizei kontrolliert in dieser Woche im Norden vermehrt die Geschwindigkeit von Autofahrerinnen und Autofahrern. Der Schwerpunkt der Polizei Kiel lag am Dienstag auf der B76 zwischen Schwentinental und Preetz (Kreis Plön). Laut Polizei fuhren in Höhe des Parkplatzes Vogelsang insgesamt 43 Personen zu schnell. Dort sind maximal 80 Stundenkilometer erlaubt. Drei Personen fuhren laut Polizei mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern an der Kontrollstelle vorbei.

Auf der Autobahn 7 hat die Polizei Neumünster ebenfalls am Dienstag auf Höhe des Bordesholmer Dreiecks im Bereich einer Baustelle 6.000 Fahrzeuge kontrolliert. 200 Menschen fuhren hier zu schnell. Dort sind maximal 80 Stundenkilometer erlaubt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag laut Polizei bei 142 Kilometern pro Stunde.

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster Kreis Plön Kiel