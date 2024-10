Stand: 01.10.2024 16:08 Uhr Wyk auf Föhr: 53-jähriger Mann tot aus dem Wasser geborgen

Am Hafen von Wyk auf Föhr (Kreis Nordfriesland)hat die Polizei am Dienstagvormittag einen toten Mann aus dem Wasser geborgen. Die Identität des 53-Jährigen sei noch unbekannt, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Unfall sei wahrscheinlich, es werde aber in alle Richtungen ermittelt. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland