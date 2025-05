Verfolgungsjagd mit geklautem Rettungswagen: Prozess beginnt Stand: 19.05.2025 05:00 Uhr Im November lieferte sich ein Mann mit einem gestohlenen Rettungswagen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei - von Hamburg nach Kiel. Jetzt muss sich der Beschuldigte vor Gericht verantworten.

von Jennifer Reisloh

Vor dem Landgericht in Kiel beginnt heute der Prozess gegen einen 29-jährigen Mann. Ihm wird die Störung des öffentlichen Friedens vorgeworfen.

Der Beschuldigte hatte laut Polizei in der Nacht vom 18. November 2024 am Heiligengeistfeld in Hamburg einen Rettungswagen gestohlen - damit flüchtete er zunächst über die A7. In Großenaspe (Kreis Segeberg) fuhr der Mann von der Autobahn ab und weiter über Neumünster, Bordesholm und Flintbek (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) bis in die Kieler Innenstadt. Verfolgt wurde er dabei von rund 20 Streifenwagen aus Hamburg, Neumünster und weiteren Direktionen.

Gestohlener Rettungswagen konnte erst am Ostseekai gestoppt werden

Mehrere Versuche der Polizei den Rettungswagen aufzuhalten scheiterten. Erst am frühen Morgen konnte das Fahrzeug schließlich in Höhe des Ostseekais gestoppt werden, als es einen Brückenpfeiler touchierte.

Der Angeklagte soll laut Polizei bereits vor der Fahrt Suizidgedanken geäußert haben. Er behauptete in Kiel, Sprengsätze an Bord zu haben, und er drohte damit, sich im Falle einer Festnahme in die Luft zu sprengen. Er forderte zudem eine unbewaffnete Polizistin als Geisel. Sprengstoff fand die Polizei anschließend nicht in dem Rettungswagen.

Staatsanwaltschaft: Anklage wegen Störung des öffentlichen Friedens

Der Angeklagte befindet sich aktuell auf Anraten eines Psychiaters in einem psychiatrischen Krankenhaus. Ab heute Nachmittag muss er sich vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten an.

Bereits im April des vergangenen Jahres soll der Angeklagte in Hamburg eine ähnliche Tat begangen haben. Dort soll er laut Anklageschrift einen Traktor gestohlen und zu einem Flugplatz nach Stendal gefahren sein.

Urteil wird im Juli 2025 erwartet

Vor Ort habe er während einer Nato-Übung mit der Sprengung einer angeblichen Sprengstoffweste gedroht und bei seiner Festnahme einen Polizisten mit einer Schere bedroht. Anschließend ließ er sich laut Staatsanwaltschaft freiwillig in eine psychiatrische Klinik einweisen, brach die Behandlung dort allerdings ab. Auch diese Tat ist Teil der Anklage. Ein Urteil soll voraussichtlich Anfang Juli fallen.

