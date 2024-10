Stand: 01.10.2024 10:46 Uhr Wieder mehr Krätze in Schleswig-Holstein

Krätze ist in Schleswig-Holstein wieder auf dem Vormarsch. Das meldet die Krankenkasse AOK Nordwest nach einer Auswertung von Versichertendaten. Demnach wurden in Schleswig-Holstein vergangenes Jahr rund 7.000 Fälle verzeichnet. Das seien 14,7 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor. Erstmals gebe es wieder einen Anstieg bei den Infektionen mit der ansteckenden Hautkrankheit, heißt es von der Krankenkasse. Krätze ist eine ansteckende Hautkrankheit, die durch Parasiten - so genannte Krätzmilben - ausgelöst wird. Typische Symptome sind starker Juckreiz und eine schuppig-krustige Haut.

Archiv 3 Min Nachrichten 13:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.10.2024 | 10:00 Uhr